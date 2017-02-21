Карелия получит 700 миллионов на завершение программы расселения аварийного жилья

Карелия получит порядка 700 миллионов рублей на завершение программы по переселению жителей аварийного фонда. Об этом рассказал первый заместитель председателя фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин.

Напомним, что программа по переселению должна быть завершена до 1 сентября. Чтобы ее выполнить, в Карелии будет разработан понедельный план, которому региональные и местные власти будут следовать. По словам врио главы Карелии Артура Парфенчикова, перед правительством стоит задача не снижать темпы ввода жилья и при этом усилить контроль за качеством строительства.

— Поверьте, у меня рука не дрогнет направить материалы для возбуждения уголовного дела, — сообщил Парфенчиков.