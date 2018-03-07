Карелия получит 70 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник

Детские поликлиники Карелии в 2018 году получат около 70 миллионов рублей на приобретение дополнительного оборудования. Соответствующее распоряжение правительства России вышло 3 марта, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Общий размер субсидий из резервного фонда правительства для регионов России составил 9,65 миллиарда рублей.

Отметим, что из федерального бюджета Карелия получила также 60 миллионов рублей на строительство 11 ФАПов. Об этом сегодня сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Еще четыре ФАПа появятся в отдаленных районах республики за счет региональных средств.