Карелия получила награду престижной туристской премии

Карелия получила награду журнала National Geographic Traveler. Республика стала второй в номинации «Российский приключенческий отдых», сообщает пресс-служба регионального Минкульта. Первое место занял Алтайский край, третье – Камчатский.

Премия National Geographic Traveler Awards учреждена журналом National Geographic Traveler в партнерстве с национальным туристическим порталом Russia.Travel и присуждается за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. Конкурс National Geographic Traveler Awards 2017 позволяет ежегодно выявлять топовые места для отдыха и открывает новые туристические горизонты.