Карелия подпишет соглашения с пятью регионами на Российском инвестиционном форуме

15 февраля в Сочи начнет свою работу Российский инвестиционный форум. На нем Карелию представит делегация во главе с главой региона Артура Парфенчиковым. Для нее, по информации республиканского правительства, сформирована насыщенная программа.

Так, Артур Парфенчиков примет участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», на котором выступит председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Также запланированы деловые встречи и переговоры главы республики с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, генеральным директором АО «НоваВинд» Александром Корчагиным и другими.

От имени правительства Карелии Артур Парфенчиков подпишет ряд соглашений о сотрудничестве с пятью субъектами России. Торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие наш регион будет развивать с Кабардино-Балкарией, Ульяновской и Свердловской областями, Республикой Северная Осетия-Алания и Ставропольским краем.

Масштабная экономическая площадка соберет около четырех тысяч гостей. Представители власти, эксперты, аналитики и предприниматели обсудят стратегии развития регионов страны.

Участие Карелии в форуме направлено на продвижение региона на общероссийском уровне, стимулирование притока инвестиций в республику.