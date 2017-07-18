«Карелия пахнет водой и елью»

Журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга и даже с Урала приехали в Петрозаводск, чтобы познакомиться с карельской промышленностью и туробъектами. В программу пресс-тура не вошли традиционные бренды Карелии — только те, которые способны сформировать в стране и мире новое лицо республики.

С поезда — на завод. В инженерном центре пожарной робототехники «ЭФЭР» гостям рассказали об уникальном производстве, продукцию которого отправляют в Китай и страны СНГ. Роботы-пожарные из Петрозаводска работают на всех космодромах страны, в крупных концертных залах и на стадионе «Зенит Арена».

— Это пример реального развития самого передового производства в сфере машиностроения, аналогов которому нет и за рубежом, — рассказал журналистам врио главы Артур Парфенчиков, который сопровождал их в пресс-туре. — Очень важно, что все технологии, все научные разработки, весь цикл производства, включая и программное обеспечение, делают здесь же.

«ЭФЭР» имеет 22 патента и, хотя объем его производства еще не слишком большой — около 330 миллионов в год — потенциал у предприятия колоссальный.

После экскурсии по инженерному центру журналисты поехали на природу. Прямо в Петрозаводске — в микрорайоне Соломенное — находятся уникальные объекты. Ботанический сад ПетрГУ, геологический памятник природы Чертов стул — пока незаслуженно не очень известны туристам.

По пути в государственный ландшафтный заказник «Заозерский» роль гида на себя взял врио главы Карелии. Артур Парфенчиков рассказал гостям о вепсах, карелах, поморах, беломорских солеварнях, национальной кухне.

На территории заказника журналисты увидели памятник живой природы всероссийского значения — самую большую ель Фенноскандии, возраст которой 170 лет.

Из леса — снова на завод. На этот раз — деревообрабатывающий комбинат «Калевала» — передовик своей отрасли не только в России, и на международном рынке. Комбинат производит плиты OSB, которые используются для отделки.

Следующий пункт программы пресс-тура — поселок Чална, на окраине которого расширяется вотчина карельского Деда мороза Талви Укко. Здесь журналистам рассказали, чем занимается зимний дед летом. Оказывается, строит свой дом на территории вотчины: к новому сезону здесь появится ресторан и настоящая ледяная комната. Кроме того, гостям провели экскурсию по самому крупному в стране питомнику ездовых собак и дали потрогать за рога настоящего северного оленя. В вотчине их одиннадцать. Прокатиться в собачьей и оленей упряжках можно и без снега: для этого есть специальные сани на колесах.

Кульминацией первого дня пресс-тура стал сплав по реке Шуя, который никого не оставил сухим и равнодушным. Вместо слов — фотогалерея.

Пресс-тур федеральных СМИ в Карелии Сплав по Шуе. Фото: «Республика»/Игорь Георгиевский Пресс-тур федеральных СМИ в Карелии Пресс-тур федеральных СМИ в Карелии Пресс-тур федеральных СМИ в Карелии Пресс-тур федеральных СМИ в Карелии Пресс-тур федеральных СМИ в Карелии Пресс-тур федеральных СМИ в Карелии

На следующий день журналистов ждали выставка изделий карельских мастеров в медиа-центре «Vыход», осмотр Онежского судостроительно-судоремонтного завода и площадки уличных тренажеров производства компании Вадима Маркелова, знакомство с деятельностью судоверфи «Варяг», открытие Петровского ликероводочного завода, мини-концерт в Доме кантеле и экскурсия в Музее ИЗО.

На пресс-конференции по итогам тура Артур Парфенчиков заявил, что такой формат общения с журналистами из других регионов показался ему интересным. Подобный тур планируют провести и зимой.

— Мы надеемся, что то, что журналисты увидели за эти два дня, позволит им распространить информацию, поделиться своими впечатлениями, и граждане России откроют для себя Карелию в более позитивном ключе и захотят здесь побывать, — сказал руководитель региона. — Я абсолютно уверен, что и бизнес заинтересуется, узнав о том, что сегодня мы быстро решаем проблемы в интересах бизнеса, проникаясь всеми вопросами, которые возникают у предпринимателей.

Обозреватель информагентства «Интерфакс» Александра Лоскутова поделилась с корреспондентом «Республики» впечатлениями от поездки:

— Впечатления самые положительные. Я намереваюсь вернуться в Карелию со своей семьей. Обязательно хочется увидеть Кижи, поездить по карельским городам, этническим деревням. Но в первую очередь мне запомнились предприятия, потому что меня всегда интересовало производство. Предприятия не стоят на месте, предприятия развиваются. Судостроительный завод способен выпускать продукцию, которая может поднимать российскую экономику и способствовать импортозамещению. Завод, изготавливающий пожарных роботов, проводит абсолютно потрясающие НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ред.), которые они будут продвигать дальше. Эта робототехника имеет право на конкуренцию на мировых рынках.

Корреспондент канала НТВ Юлия Муштакова рассказала, что хочет вернуться в Карелию ради рафтинга. Небольшого сплава по Шуе оказалось недостаточно, хочется пройти более сложный маршрут. Кроме того, во время пресс-тура Юлия нашла немало тем для будущих репортажей.

— В нашей программе мы говорим о технике и технологиях с точки зрения коммерциализации, — пояснила журналист. — Здесь я увидела очень много интересных производств. Конечно же, это тренажеры: здесь есть и коммерческая составляющая, и интересная история личного пути, яркой харизматичной личности, есть и интересное техническое решение. Кроме того, производство деревянных судов. Здесь тоже много применений, в частности, научные суда. Они у меня всегда ассоциировались с Дальним Востоком, теперь я вижу, что это еще и Карелия. Хорошая история получилась с ликероводочным заводом. Все мы знаем бренд «Карельский бальзам». У меня было прекрасное интервью с человеком, который выкупил это производство, и, я думаю, у меня еще будет о чем с ним поговорить. Мне интересно, как он введет систему KPI (ключевых показателей эффективности — ред.) на таком маленьком заводе. Радостно, что регион привлекает таких специалистов.

Журналист из Тюмени Дарья Сеймовская, как и большинство в этой группе, в Карелии побывала впервые.

— Заграница, самолет, чартер, визы — это все глупо, когда у нас так хорошо. К счастью, происходят моменты, когда ты понимаешь это. До этой поездки Карелии в моем списке путешествий не было, — сообщила Дарья, отметив, что больше всего ей запомнился рафтинг и прогулка к самой большой ели Фенноскандии. — У каждого места есть своя душа, каждое место воспринимаешь по-разному. Здесь есть такой естественный переход от драйва, восторга и силы от стихии, когда тебя несет, ты борешься с потоком воды, к тишине дикого леса, когда идешь, стараясь не шуметь, и слышишь дятла, а вокруг этот воздух, этот запах: Карелия пахнет водой и елью.