Карелия отметит свой 98 день рождения в Беломорске

Об этом заявил врио главы региона Артур Парфенчиков на праздновании дня республики в Олонце.

Сегодня на праздновании 97 дня рождения Карелии в Олонце представители беломорского района рассказали журналистам «Республики», что следующий день рождения региона будет отмечаться в Беломорске.

– На специальной комиссии было три предложения: Беломорск, Медвежьегорск и Калевала. Было принято решение, что 98 день рождения Карелия встретит в Беломорске, – заявил глава Беломорского района Алексей Попов.

Позже эту информацию подтвердил и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Также руководитель региона добавил, что в 2019 году День республики будет отмечаться в Медвежьегорске. Юбилей же Карелия отметит в Петрозаводске.

Узнать, как сегодня проходят праздничные мероприятия в Олонце можно в онлайн-режиме в трансляции «Республики».

 

 

Общество   /   ,
Абзац
  • Бывалый

    Однако, Карелии(«корела» по летописям) уже более 1000 лет

  • плотник

    То то я сегодня ездил в Беломорск и встретил дорожников засыпавших ямы крошкой . Но видно ребята не прониклись радостью от будущего праздника так как засыпали не все ямы а так по собственному усмотрению . Как бы наш новый губер не попал в такую оставленную яму . Что тогда будет с мером Беломером ? Нашего Сегежского все же ушли .