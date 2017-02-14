Карелия не испытывает дефицита по препаратам против ВИЧ

Около двух десятков регионов России в ближайшее время рискуют остаться без лекарств против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сегодня сообщает РБК.

По информации издания, перебои с препаратами начали появляться после передачи закупок медикаментов с регионального уровня на федеральный. Наладить поставки в регионы министерство планирует в лучшем случае к апрелю, причем в некоторых населенных пунктах лекарства уже закончились.

Карелия проблем с дефицитом медикаментов для ВИЧ-инфицированных пациентов не испытывает, рассказала «Республике» заведующая Центром профилактики и борьбы со СПИД Инна Рожкова. Сейчас учреждение проводит закупку лекарств на 5,6 миллиона рублей, выделенные из регионального бюджета. Это, говорит врач, позволит больницам протянуть не только до апреля, но и дольше.

В ближайшее время из республиканского бюджета могут выделить еще порядка семи миллионов рублей на закупку лекарств против ВИЧ. Когда именно в Карелию придут медикаменты от федерального Минздрава, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в Карелии зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ. На 1 ноября в Карелии зарегистрировано 21,7 случая заражения на 100 тысяч населения. Общая распространенность вируса, то есть количество зараженных людей в целом, на сегодня составляет 248,1 на 100 тысяч человек, то есть примерно 0,25 процента.