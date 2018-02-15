Карелия и Кабардино-Балкария будут реализовывать совместные проекты

Сегодня в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум, который традиционно проводится при участии председателя правительства Дмитрия Медведева. На форуме главы Карелии и Кабардино-Балкарской Республики подписали дорожную карту по реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение о сотрудничестве между Карелией и Кабардино-Балкарией подписано еще в июне 2017 года. Теперь же принята дорожная карта по реализации конкретных проектов с конкретными сроками исполнения.

— Именно такие документы и дают жизнь тем рамочным соглашениям, которые мы подписывали с субъектами. Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим экономикам, нашим гражданам, нашему развитию, — сказал Артур Парфенчиков.

Стороны заинтересованы в развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных контактов. Будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, образования, туризма, культуры, обмениваться опытом в сфере привлечения инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства. Правительство Карелии рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в области поставок деревянных домокомплектов из Карелии в Кабардино-Балкарскую Республику, совместную реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе.

– Также Карелия ждет туристов из Кабардино-Балкарии, – добавляют в пресс-службе регионального правительства.

Форум в Сочи – это презентации инвестиционного и экономического потенциала России, сочетание насыщенной деловой программы и выставочных мероприятий.

Масштабная площадка собрала в этом году более 4 тысяч гостей из многих стран – представителей власти, лидеров ведущих российских и зарубежных компаний, экспертов. Второй год форум проводится в новом формате. Он стал основной площадкой в стране для продвижения инвестиционных возможностей российских регионов.

Работу на форуме глава Карелии Артур Парфенчиков начал с посещения стенда Министерства России по делам Северного Кавказа, где он осмотрел выставочную экспозицию, познакомился с продукцией агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики.