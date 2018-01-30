Карелия готовится к лесным пожарам

Минприроды Карелии утвердило планы тушения лесных пожаров на территории всех лесничеств республики, на землях обороны и особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Проект сводного плана до 20 февраля будет направлен в Федеральное агентство лесного хозяйства на согласование. Сводный план утвердят до 20 марта.

Разработано больше тысячи маршрутов патрулирования территории лесного фонда, как пеших, так и с использованием автотранспорта, общей протяженностью 47,2 тысяч км

Предусмотрено авиапатрулирование лесов республики по нескольким маршрутам общей протяженностью больше 4 тысяч км.

Помимо этого Минприроды пролонгировало договоры с соседними республиками по совместному использованию сил и средств тушения лесных пожаров.