Карелия, 1917-й: начало

Переломные дни

Февральская революция началась 23 февраля по старому стилю, или 8 марта по новому. Ситуация в стране была крайне тяжелая. Войска с трудом сражались на фронтах Первой мировой, за хлебом начали выстраиваться большие очереди, пошли слухи о введении продовольственных карточек. Все это происходило на фоне сильнейшего финансового кризиса.

21 февраля в Петрограде начались погромы хлебных лавок, но Николай II не придал этому значения. Более того, на следующий день он отбыл в Ставку главнокомандующего в Могилев.

23 февраля забастовало уже 128 тысяч рабочих. С лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!» и «Хлеба!» колонны протестующих двинулись по улицам столицы. Этот день считается началом Февральской революции.

24 февраля число бастующих перевалило за 200 тысяч, а 25 февраля превысило 300 тысяч человек. 27 февраля началось вооруженное восстание. В течение нескольких часов большая часть Петроградского гарнизона оказалась на стороне восставших. Многие офицеры этих частей были убиты.

Начались погромы тюрем и полицейских участков. Освобождались ранее арестованные за революционную деятельность и обычные уголовники. Члены Совета министров разошлись, и царское правительство фактически прекратило свое существование, зато появился новый орган власти – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Желая не допустить катастрофы, власть в свои руки взял Временный комитет Государственной думы.

Части, отозванные с фронта для подавления восстания, не смогли дойти до Петрограда, а в это время гарнизоны столицы один за другим переходили на сторону восставших. В ночь с 1 на 2 марта на сторону революционеров перешел гарнизон Царского Села.

2 марта (или 15 марта по старому стилю) Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, но на следующий день стало известно, что и тот не желает быть царем. Власть окончательно перешла в руки Временного правительства. Эпоха самодержавия в России закончилась.

По различным данным, за эти несколько дней в Петербурге погибли от 1300 до 3000 человек.

А тем временем в Олонецкой губернии…

Жители Олонецкой губернии в большинстве своем о событиях в Петрограде ничего не знали. В конце января – начале февраля тут сменился губернатор. Александр Шидловский, назначенный руководителем губернии в ноябре 1916 года, не проработал на этом месте и трех месяцев, как был переведен на работу в Архангельскую губернию.

Исполняющий обязанности губернатора Шишков так и не вступил в должность, и когда из Петрограда посыпались телеграммы с пугающими известиями о погромах, волнениях и человеческих жертвах, он просто не знал, что предпринять.

Пока в Петрограде лилась кровь, «Олонецкие губернские ведомости» выходили с описаниями побед на фронтах Первой мировой и рассказом о трогательном прощании с прежним губернатором.

Тем временем по Петрозаводску начали распространяться самые разные слухи. Рассказывали о мятеже и вооруженном восстании, о десятках тысяч убитых в Петрограде и о других ужасах революции. Любопытствующие пытались узнать подробности в губернской канцелярии, но все телеграммы из Петрограда задерживались и скрывались от посторонних глаз.

Лишь 2 марта (по новому стилю — сегодня, 15 марта) в 3 часа дня в помещении губернского правления прошло совещание с представителями ведомств, где «по настойчивому желанию собравшихся» содержание телеграмм было раскрыто.

Чиновники единодушно рекомендовали Шишкову обнародовать содержание телеграмм, но тот остался при своем мнении и, по-прежнему задерживая всю корреспонденцию, обратился к населению Петрозаводска со следующим воззванием:

«В виду распространившихся в городе тревожных слухов… приглашаю население сохранять спокойствие и порядок. Долг каждого перед родиной всеми силами содействовать успеху нашей доблестной армии в упорной борьбе ее на поле брани. Всякое нарушение обычного течения жизни послужит только на пользу и торжество врагу».

Естественно, такое объявление посеяло только большую панику, и 3 марта экстренно пришлось собираться городской Думе. В итоге 3 марта, когда отречение Николая уже состоялось, но информации об этом в Олонецкой губернии еще не было, в местных газетах вышло объявление о том, что бывший Совет министров устранен от управления страной, и власть перешла к «лицам, облеченным доверием народа».

Далее события протекали стремительно. В час ночи 4 марта на концерте в Общественном собрании был оглашен манифест Николая об отречении от престола. Как сообщали местные газеты, манифест был встречен громогласным «ура!». Первым делом собравшиеся на концерте разоружили присутствовавших там полицейских.

На следующий день в Петрозаводске появился Комитет общественной безопасности, который взял власть в свои руки. Утром того же дня в Петрозаводск прибыли некие солдаты и матросы, которые заявили, что их делегировало новое правительство. Позднее выяснилось, что прибывшие в Петрозаводск – самозванцы. Через некоторое время одного из них арестовали за вымогательство, но это было потом, а пока среди населения царил душевный подъем.

Александровский завод 4 марта работал только до 10 утра. После этого рабочие стали собираться на митинг, который продолжался два часа. Полиция была разоружена, а за порядком в городе начала следить милиция, сформированная из рабочих, солдат и учащихся. В милицию не брали только тех, кто ранее служил в полиции. Вообще к бывшим полицейским и офицерам отношение среди населения было негативным. Последним даже рекомендовали появляться на улице только в штатском.

Первое же столкновение милиции с преступниками произошло в ночь на 5 марта. Группа воров вскрыла винный погреб и, пользуясь отсутствием милиции, пыталась вынести мешок водки. Злоумышленников пытались задержать, но те начали отстреливаться. В итоге один из милиционеров был ранен. Мешок удалось вернуть на место, а один из воров был арестован. Другие два хулигана пытались ворваться в квартиру вдовы, проживающей в самом центре города, но попытка грабежа также не удалась. Впрочем, писала ли пресса обо всех случаях беспорядков или только о тех, которые удалось пресечь, остается загадкой.

С первых дней революции граждане особенно полюбили митинговать. Собрания проходили по несколько раз в день в самых разных общественных помещениях. В конечном итоге митинговая жизнь, по всей видимости, так захватила петрозаводчан, что начальник милиции поручик Томашевич обратился к населению с просьбой прекратить устройство собраний, чтобы не отвлекать население от работы и других забот.

Тогда еще никто не мог предположить, что это всего лишь начало великих перемен.