«Карелгазу» пришлось уволить своего нового сотрудника

Прокуратура провела проверку по факту приема на работу в «Карелгаз» бывшего гражданского служащего.

Было установлено, что новоиспеченный сотрудник ранее работал в одном из контролирующих органов и незадолго до своего увольнения проводил проверку деятельности «Карелгаза». При этом при смене работы он должен был заручиться согласием специальной комиссии, которая подтвердила бы отсутствие конфликта интересов.

Всего этого сделано не было, и «Карелгазу» пришлось расторгнуть трудовой договор со своим новым сотрудником.