«Карелгазу» пришлось уволить своего нового сотрудника

Предприятие взяло на работу бывшего чиновника, что вызвало подозрения у прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по факту приема на работу в «Карелгаз» бывшего гражданского служащего.

Было установлено, что новоиспеченный сотрудник ранее работал в одном из контролирующих органов и незадолго до своего увольнения проводил проверку деятельности «Карелгаза». При этом при смене работы он должен был заручиться согласием специальной комиссии, которая подтвердила бы отсутствие конфликта интересов.

Всего этого сделано не было, и «Карелгазу» пришлось расторгнуть трудовой договор со своим новым сотрудником.

 

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  • Кристофор Колумб с Америки.

    И кто этот за новый сотрудник ,который крышевал Карелгаз?