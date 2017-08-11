«Карелфарм» расширяет аптечную сеть в Карелии

Четыре новые аптеки государственного предприятия «Карелфарм» откроются в Муезерском районе.

Новые аптечные пункты появятся в поселках Муезерский, Волома, Ледмозеро и Ругозеро. Как сообщили в Минздраве Карелии, в помещениях аптек выполнен ремонт, получены положительные заключения надзорных органов, и после завершения процедуры лицензирования начнется отпуск лекарств населению. По плану аптеки должны начать работу с 1 октября, но, по заверению руководителя «Карелфарма», они откроются раньше.

Планируется, что «Карелфарм» возьмет на себя полномочия по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, проживающих в Муезерском районе, в рамках федеральных и региональных программ, отметили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

 

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  • №1

    Это ладно! Вы скажите — зачем надо было «модернизировать» медицину на местах?
    В большинстве медицинских учреждений новые руководители-главные врач (недавно назначенные, например в поликлиниках) пихают своих — при этом, выгоняя с мест других людей. Вот и вся сегодняшняя оптимизация.