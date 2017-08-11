«Карелфарм» расширяет аптечную сеть в Карелии

Новые аптечные пункты появятся в поселках Муезерский, Волома, Ледмозеро и Ругозеро. Как сообщили в Минздраве Карелии, в помещениях аптек выполнен ремонт, получены положительные заключения надзорных органов, и после завершения процедуры лицензирования начнется отпуск лекарств населению. По плану аптеки должны начать работу с 1 октября, но, по заверению руководителя «Карелфарма», они откроются раньше.

Планируется, что «Карелфарм» возьмет на себя полномочия по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, проживающих в Муезерском районе, в рамках федеральных и региональных программ, отметили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.