«Карелавтотранс» ждет обновление автобусного парка

Обновление автобусного парка сегодня является одной из важнейших задач для ГУП «Карелавтотранс». Об этом сегодня на заседании правительства республики заявил руководитель Госкомтранса Евгений Пыленок.

Госкомитет ведет переговоры с Мосгортансом о привлечении новых автобусов в «Карелавтотранс». Кроме того, совместно с Минтрансом России прорабатываются другие механизмы обновления автобусного парка карельского предприятия, в том числе приобретения техники в лизинг. Это необходимо, чтобы госпредприятие продолжило работу и было конкурентоспособным.

Сейчас госкомитет готовится объявить новый конкурс на организацию пассажирских автобусных перевозок в республике. Отвечая на вопрос врио главы Карелии Артура Парфенчикова, руководитель Госкомтранса заверил, что при разработке документации ведомство основывалось на пожеланиях общественности и местного самоуправления о том, как удобнее и эффективнее организовать автобусные перевозки в районах.