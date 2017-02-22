Каникулы без риска

Свою работу в Карелии новый руководитель региона начал с изучения самых острых тем: состояния учреждений здравоохранения, ситуации с расселением аварийного жилья. А первое большое совещание в правительстве Карелии, которое собрал Артур Парфенчиков в понедельник, было посвящено организации летнего отдыха детей. Точнее – страшному уроку, который в прошлом году преподнесла трагедия на Сямозере.

Врио главы Карелии сразу заявил: детские оздоровительные лагеря республики и всю систему организации отдыха детей накануне летнего сезона ждут самые серьезные проверки.

— Ситуация, подобная трагедии на Сямозеро, пусть даже с менее тяжкими последствиями, просто не имеет права на повторение, — заявил, открывая совещание, Артур Парфенчиков.

И.о. начальника республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Котович рассказала о проверках, которое провело ведомство в минувшем году. И сообщила, что только за июль 2016-го более 40 детских туристических групп прибыли в Карелию из Москвы не через туроператора, а самостоятельно.

Артур Парфенчиков поинтересовался:

— Такие группы приезжают только из Москвы?

— Не только, но из Москвы – 95%, — ответила Людмила Котович.

«Законов хватает, но не все их исполняют»

Врио главы региона спросил: как Карелия взаимодействует в таких случаях с правительством Москвы? По словам Людмилы Котович, после трагедии на Сямозеро в столице «очень активизировались» по информированию о таких туристах. Сведения о том, что в республику направляется очередная детская группа, передаются в карельское ведомство. А оно, в свою очередь, отправляет информацию в МЧС и органы местного самоуправления. Сам Роспотребнадзор как-то контролировать деятельность неорганизованных туристов не может – законодательство не позволяет.

— Они не позиционируют себя как стационарные или палаточные лагеря, приезжают и идут по маршруту, останавливаются в тех или иных местах на ночлег. В связи с изменениями в федеральном законодательстве сейчас значительно возрастает роль органов местного самоуправления: они должны знать, кто находится у них на территории, и осуществлять контроль, — сказала Людмила Котович.

— Вы уверены, что органы местного самоуправления в этом компетентны? – продолжил выяснять ситуацию Артур Парфенчиков.

— Законодательством предусмотрена их ответственность, — ответила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора.

— Законов у нас хватает, но не все их исполняют, — заметил Артур Парфенчиков.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал, что организованные туристические группы (речь идет, конечно, не только о детском туризме) практически 100%-но регистрируются в ведомстве. Что касается туристов-«дикарей», то до 70% таких групп тоже подают о себе сведения в МЧС. Сотрудники ведомства держат на контроле каждую такую группу, уточняют маршруты движения. Но объем работы огромный: например, в минувшем году Карелию посетили 1,5 тыс групп, занимающихся экстремальным туризмом, или около 6,5 тыс человек.

Тем не менее, система обеспечения безопасности туристов в Карелии создана, хоть в ней и есть недостатки, над устранением которых надо работать, считает Сергей Шугаев. Он также добавил, что трагедия на Сямозере — это из ряда выходящее событие, преступление, совершенное должностными лицами.

Система позволила

— Преступления совершаются, потому что есть причины и условия, способствующие им. Разгильдяи – они есть, были и будут всегда. Система должна работать так, чтобы последствия от этого разгильдяйства были минимизированы. Поэтому мы не можем в полной мере все то, что случилось на Сямозеро, примерять только на тех лиц, которые проявили преступнейшую халатность — значит, система им это позволила. Сегодня надо искать те решения, которые могли бы максимально уменьшить возможность повторения любых инцидентов, которые связаны с халатностью должностных лиц, — сказал Артур Парфенчиков.

Кроме того, руководитель региона напомнил: трагедия на Сямозеро произошла не с «дикой» туристической группой, а с воспитанниками детского лагеря. Что было сделано для проверок таких лагерей, как сейчас регулируется их деятельность?

Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова рассказала, что было проверено 96 лагерей и 20 баз отдыха. Серьезные нарушения были выявлены в частном лагере «Золото Белого моря» в Лоухском районе – он был закрыт по решению суда (парк-отель «Сямозеро», напомним, также был закрыт после трагедии – прим.ред.). Кроме того, Карелия подготовила и внесла в Госдуму поправки в федеральное законодательство о детском отдыхе. В конце прошлого года Владимир Путин подписал принятый российским парламентом закон. Он ужесточает ответственность туроператоров и организаций, занимающихся детским отдыхом. А также конкретизирует полномочия федеральной, региональной и муниципальной власти в этой сфере.

Однако системные проблемы остаются, отметила Ольга Соколова. Например, до сих пор нет лицензирования детских лагерей. Фирмы, выигрывающие по конкурсу госконтракты, не всегда предоставляют качественные услуги. И главное – на федеральном уровне так и не определено уполномоченное министерство или ведомство, которое должно отвечать за организацию отдыха детей.

— Это должно быть постановление Правительства России? – уточнил Артур Парфенчиков.

Ольга Соколова ответила утвердительно.

Обращение к Дмитрию Медведеву

Руководитель региона поручил безотлагательно подготовить обращение на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева с просьбой максимально ускорить процесс принятия необходимых подзаконных актов.

— Мы пережили такую трагедию. Именно мы должны остро поставить этот вопрос: закон есть, нет подзаконных актов и механизмов, — сказал Артур Парфенчиков.

Еще несколько предложений внес прокурор Карелии Карен Габриелян. По его мнению, надо обратить особое внимание на подготовку инструкторов для детских лагерей.

— В частные лагеря привлекаются студенты в рамках стажировки. Мы столкнулись с тем, что безобразно организованы эти стажировки. Фактически студенты под угрозой отчисления подписывают трудовые контракты на должности, к которым абсолютно не подготовлены, — сказал прокурор.

Также Карен Габриелян считает, что надо усилить контроль и над сопровождением детских групп, которые уезжают по линии Минсоцзащиты из республики на отдых в другие регионы России. И пристальнее проверять условия в тех лагерях и базах отдыха, куда отправляются карельские дети.

По итогам обсуждения Артур Парфенчиков поручил просчитать все риски и опасности в организации детского отдыха в предстоящие летние каникулы. И уже в мае провести жесткую комплексную проверку всей системы, включая детские лагеря и турбазы. Подобные всесторонние и комплексные проверки должны проводится не постфактум, только после того, как грянул гром – они должны быть регулярными, перед каждым туристическим сезоном. И федеральным, и республиканским ведомствам нужно отработать по той схеме, которая стала использоваться после трагедии на Сямозеро, добавил руководитель региона.