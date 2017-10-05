Кто будет защищать?

Сегодня стали известны кандидаты на должность уполномоченного по правам ребенка Карелии. Ими стали Светлана Барташевич, Лариса Бойченко, Елена Пальцева и Геннадий Сараев.

Светлана Барташевич родилась 16 апреля 1962 года. Окончила экономический факультет ПетрГУ, также училась в карельском филиале РАНХиГС. С 2015 года она является председателем местной национально-культурной автономии белорусов Петрозаводска «Белая Русь», в 2017 году стала председателем национально-культурной автономии белорусов Карелии. Также Светлана Барташевич является руководителем благотворительного фонда «Моя бабуля». Благодаря фонду был открыт пансионат для пожилых людей, ветеранов и инвалидов. Организация использует лучшие зарубежные и отечественные методики работы. Большое внимание уделяется качеству средств реабилитации и ухода, организации максимально доступной среды для инвалидов. Благотворительный фонд «Моя бабуля» включен в официальный реестр поставщиков социальных услуг в Карелии.

Лариса Бойченко родилась 15 июля 1956 года. В 1979 году окончила Московский государственный историко-архивный институт, в 1992 году – аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета, в 2003 году – докторантуру Ивановского государственного университета, в 2011 году Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации. Имеет специальности историка-архивиста и юриста. С 2007 года Лариса Бойченко является доцентом кафедры государственно-правовых дисциплин северного филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. Кроме того, она занимает должность председателя «Карельского центра гендерных исследований» и карельского отделения Движения женщин России. Является членом Общественной палаты Карелии. Благодаря усилиям Ларисы Бойченко в 1998 году в Карелии появился кризисный центр для женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию, который работает и сегодня в составе центра «Истоки». Основная его задача – бесплатное консультирование и защита в суде женщин и детей, ставших жертвами домашнего насилия.

Елена Пальцева родилась 7 апреля 1978 года. В 2000 году окончила юридический факультет ПетрГУ. В феврале 2012 года защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, является кандидатом юридических наук. В настоящее время Елена Пальцева занимает должность председателя Комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Общественной палаты Карелии. Также является руководителем Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров, доцентом Института экономики и права ПетрГУ, членом правления Союза журналистов Карелии. Практикующий юрист, имеет богатый судебный опыт защиты прав и свобод человека и гражданина. Автор более 50 публикаций о правах человека.

Геннадий Сараев родился 1 декабря 1969 года. В 1996 году окончил Карельский государственный педагогический университет, факультет дошкольной педагогики и психологии, в 2012 году прошел переподготовку в РАНХиГС. Имеет большой опыт общественной деятельности, в настоящее время является исполнительным директором Карельского фонда развития образования, деятельность которого направлена на улучшение качества и условий образования в республике, повышение грамотности и развитие гражданского общества. С 2013 года Геннадий Сараев руководит регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

До 11 октября высказать свое мнение о кандидатах может любой житель Карелии. В письменном виде его нужно представить в карельское Министерство по национально политике (Петрозаводск, Свердлова, 8, каб. 219). Также документ можно отправить на адрес электронной почты: nationalkom@karelia.ru.