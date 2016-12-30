Канал «НТВ» рассказал о карельских Дедах Морозах

Телеканал «НТВ» подготовил сюжет о карельских Дедах Морозах – Паккайне и Талви Укко. Корреспонденты федерального телеканала побывали в резиденциях двух сказочных персонажей и попытались объяснить, почему Карелию можно назвать «оплотом импортозамещения на Северо-Западе».

