Как спасатель — волонтеру

Танкист, служивший в Германии, генерал-майор внутренней службы и главный спасатель республики – Сергей Шугаев пришел в гости к волонтерам.

— Я не политик, расскажу о себе и о нашем Главном управлении МЧС России по Карелии, — так Сергей Шугаев пригласил собравшихся задавать вопросы. – Как надоем – выгоняйте.

Вопросов у молодых сторонников кандидата в президенты Владимира Путина было много – почти на полтора часа. Первый – все равно про политику: как менялась жизнь в стране при советских и российских руководителях?

— Я горд и счастлив, что родился и служил в Советском Союзе. Начинал свою военную службу там, пять лет прослужил в Группе советских войск в Германии, — рассказал Сергей Шугаев. — Надо сказать, что система в Советском Союзе, по крайней мере, в армии, была правильной. Но время меняется: сейчас другие люди, интересы, задачи. И я не скажу, что в СССР было лучше, чем сейчас. Сейчас мы живем свободнее, насыщеннее. И сегодня у нас есть новые задачи: технологии совершенно другие, мысли совершенно другие. Очень многое сделано, но еще очень многое предстоит сделать. Те задачи, которые перед нами стоят, требуют серьезного руководителя.

Для большинства жителей России спасатели – одна из самых сложных и уважаемых профессий. При этом в стране есть особенно сложные регионы, среди которых и Карелия – приграничная республика с количеством водоемов около ста тысяч. Например, озер у нас – 28 тысяч. И самая сложная задача Сергея Шугаева, про которую спросили активисты, также была связана с водой. Сямозерская трагедия.

— Самый сложный случай – не в техническом, а в моральном плане. Потому что мы потеряли 14 ребятишек. И, конечно, моральная ответственность за то, что произошло, присутствует, — ответил Сергей Шугаев. — Или случай в Импилахтинском заливе Ладоги – пять подростков вышли на воду в лодке: спасательных жилетов не взяли, лодка одного хозяина, мотор – другого, никаких мер безопасности не соблюли. И вот результат. Воспитывать чувство опасности нужно. С самого детства.

Как отметил гость избирательного штаба, по статистике до недавнего времени ежегодно на водоемах Карелии гибли 250–280 человек. А в прошлом году – 65 человек.

— Я понимаю всю полноту ответственности за гибель этих 65 человек – где-то не доработали, не дожали, не объяснили. Но снижение есть. Это наша с вами главная задача – чтобы смертей вообще не было, — подчеркнул Сергей Шугаев.

Что касается приграничного положения, то карельские спасатели уже 20 лет сотрудничают с финскими коллегами. Постоянно обмениваются опытом, проводят совместные учения. Крупнейшие из них – «Баренц Рескью», которые в прошлом году прошли в Петрозаводске. По словам начальника Главного управления МЧС России по Карелии Сергея Шугаева, в те дни не повезло с погодой, на этапе учений на воде поднялась сильная волна. И когда карельские спасатели выполнили задачу, иностранные гости крутили пальцем у виска – они бы в такой шторм работать не смогли.

Есть чему поучиться и у финских коллег, считает генерал-майор Шугаев – при нем сотрудница спасательной службы одним телефонным звонком подняла на помощь терпящим бедствие вертолет пограничников. В России такая взаимосвязь различных ведомств на уровне низшего руководящего звена получилась бы куда медленнее, признался Сергей Шугаев. С другой стороны, со взлетом «вертушки» пограничной службы финская спасательница перестала интересоваться судьбой операции – российские специалисты всегда доводят свои действия до конца, отметил главный карельский спасатель.

Вопрос номер три – про первые впечатления руководителя карельского МЧС от встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2000-м и в 2018 году.

— Не могу сказать, что в первое время это был подготовленный президент. Но была и остается в нем внутренняя сила, — отметил генерал-майор Шугаев. – А сейчас это мощный президент. Он управляет мощной страной. А это сложно — в России 150 национальностей, каждый по-своему думает, их всех объединить надо.

Спросили гостя и о том, как менялось министерство по чрезвычайным ситуациям с начала новейшей российской истории и до 2018 года?

— Система МЧС России начиналась в 1991 году с 18-ти человек, с Госкомитета России по ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сергей Шойгу взял этот Госкомитет и довел до полноценного министерства. Это вызывает уважение, — отметил Сергей Шугаев. — Постепенно появлялись система образования, «Центроспаса», подразделение особого риска «Лидер», которое выполняет минно-взрывные работы, региональные центры по всей территории страны. В 2002 году мы выполнили сложную задачу, приняли пожарную охрану в состав МЧС России. В 2003 году – в наш состав вошла ГИМС.

Отдельно начальник Главного управления карельского МЧС остановился на своем ведомстве.

— В Карелии улучшения налицо. Я помню, когда нам нужно было провести спасательную операцию, мы вынужденно думали о том, как доехать, на чем, как развернуться, за счет чего – столько времени уходило. А сейчас все подразделения самостоятельны. Система есть. Безусловно, она требует наращивания, улучшения. В прошлом году мы получили 31 единицу разнородной техники: пожарной, специальной, плавающей. Карелия закупила два судна на воздушной подушке «Хивус». В региональном МЧС уже работают 14 беспилотных летательных аппаратов, в этом году появятся еще пять.

Генерал-майор Шугаев тепло отозвался о работе Петрозаводского президентского кадетского училища, а еще признался, что за пять лет службы в ГДР ему надоела педантичность немцев и захотелось на Родину, где он по очереди отказался от предложений служить в обеих столицах и выбрал Петрозаводск.

— Потому что я люблю этот город, люблю нашу республику, — сказал Сергей Шугаев.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина открыт ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме №10 по улице Энгельса. Здесь работает волонтерское движение, тут же проводятся ежедневные приемы граждан. Контактный телефон — 44-50-52.

На финише президентской избирательной кампании активизировали работу с волонтерами и избирательные штабы других кандидатов в президенты России. Так, в штабе Владимира Жириновского, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, продолжают наращивать число волонтеров. По задумке, их должно быть не менее 10 человек в каждом районе Карелии. Однако пока более активно карельское отделение ЛДПР занимается набором наблюдателей на избирательных участках.

В избирательном штабе кандидата в президенты Ксении Собчак в работе с волонтерами пока взяли паузу. По словам координатора штаба Ивана Орлова, первая волна их деятельности, связанная с агитацией на улицах, закончилась с наступлением сильных мартовских морозов. После потепления, заявил координатор штаба кандидата Собчак, начнется вторая волна – уличные пикеты, поквартирные обходы, разнос агитационных материалов по почтовым ящикам.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.