Кафе появилось в карельской колонии

От открытии кафе в исправительном учреждении сообщает пресс-служба УФСИН по Карелии.

В меню — выпечка, закуски, шашлык, вторые блюда, а также чай, кофе, сладости и даже торты. Основное отличие от обычного кафе — в ассортименте только разрешенные на территории колонии продукты питания и напитки.

Как уверяют в ведомстве, обстановка в кафе мало отличается от стандартной для общепита: небольшие столики на четырех человек, приятная музыка, телевизор – всё располагает к общению и отдыху.

Пользоваться кафе могут не все заключенные, а только те, кто имеет положительную характеристику от администрации исправительного учреждения, а также деньги на лицевом счете.