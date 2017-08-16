Кадетский проезд появился в Петрозаводске

Кадетский проезд появился вблизи строящегося Президентского кадетского училища. Решение было утверждено постановлением главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

Еще одно новое наименование – Балтийский проезд, это участок, соединяющий улицу Балтийскую с Кадетским проездом.

В целях упорядочения адресов также восстановлены ранее упраздненное наименование участка улицы Грибоедова (теперь она соединяет Октябрьский проспект и улицу Шотмана) и улица Древлянская – от улицы Лососинской до улицы Гоголя (в районе строящегося Гоголевского путепровода).