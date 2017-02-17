Сегежский ЦБК взялся решить проблему грязной воды в городе

В течение 2016 года в Сегеже улучшилась ситуация с качеством горячего водоснабжения. Сегежский ЦБК, который занимается нагревом воды, провел масштабные профилактические работы: специалисты завершили плановые опрессовки, промыли и продезинфицировали все носители и емкости.

Напомним, в прошлом январе жители Сегежи стали жаловаться на неприятный запах и цвет горячей воды, поступающей в квартиры. Экспертиза показала, что качество водоснабжения существенно ниже требований СанПиН. Ситуацией заинтересовались прокуратура и республиканский Следком, который возбудил доследственную проверку.

В течение года результаты лабораторных исследований улучшались: если в январе 2016-го содержание железа в воде достигало 1,5 мг/л (при норме 0,3 мг/л), то в декабре этот показатель составил 0,35 мг/л. Однако, считают на комбинате, над качеством водоснабжения необходимо работать и дальше.

Прежде всего нужно обратить внимание на показатели холодной воды, которую город подает в котельные комбината. По информации пресс-службы ЦБК, 85% городских водопроводных сетей крайне изношены, а это напрямую влияет на качество воды, поступающей в квартиры горожан.