К уборке Петрозаводска предложили привлечь заключенных

К уборке Петрозаводска после зимы следует привлекать новые ресурсы, в том числе заключенных исправительных учреждений. Об этом, как сообщает пресс-центр мэрии, заявил глава городского комитета ЖКХ Денис Жердев.

— Такая практика не нова, она широко используется в разных городах России, — сказал чиновник. — Привлекая к участию в уборке города граждан, отбывающих наказание, мы решаем сразу две задачи: город становится чище, а у осужденных формируется чувство собственной значимости в общественной жизни, что положительным образом может сказаться в дальнейшем исправительном пути.

На прошлой неделе в карельской столице начался сезон субботников. В одном из них поучаствовал врио главы республики Артур Парфенчиков.