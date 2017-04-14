Из-за снегопадов в Карелии возможны задержки автобусных рейсов

Автовокзал Петрозаводска предупреждает пассажиров о возможных изменениях в расписании.

В связи с продолжающимися обильными снегопадами в субботу и в воскресенье в Карелии возможны задержки отправления пассажирских автобусов и отмены рейсов. Автовокзал Петрозаводска просит пассажиров уточнять время отправления автобусов.

 

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный