Иудейский Пурим отпразднуют большим концертом в Петрозаводске

20 марта в 19.00 в Карельской госфилармонии состоится концерт «Нигун Пурима», посвященный одному из главных иудейских праздников — Пуриму. Об этом сообщает Центр национальных культур и народного творчества Карелии.

– Одна из заповедей Пурима — особое веселье, превосходящее веселье в любой другой праздник. И хотя сам Пурим отмечают несколькими днями ранее, его веселые отголоски долетят до зрителей вместе с хореографическими миниатюрами Ансамбля еврейского танца «Авив» и его детского коллектива-спутника «Дрейдл» с песнями (нигунами) «Клезмер трио», – сообщает пресс-служба Центра национальных культур.

Важно заметить, организаторы концерта обещают гостям зажигательные еврейские мелодии, традиционные танцы и настоящие хореографические мини-спектакли в постановке хореографа.

– Каждое выступление любительского коллектива, созданного по инициативе еврейской общины, уже само по себе настоящий праздник, – добавляют организаторы.

Концерт платный. Билеты можно приобрести в Центре национальных культур и народного творчества Карелии (пл. Ленина, 2).

Контактный телефон 8 (8142) 78-55-29.