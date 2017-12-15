Итоги регионального чемпионата WorldSkills Russia подвели в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводском музыкальный колледже имени Раутио прошла официальная церемония закрытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Карелии». На ней награждали победителей – лучших молодых профессионалов от 16 до 22 лет в десяти номинациях.

В конкурсе участвовало 57 человек. Их работу оценивали 70 экспертов. Чемпионат проходил в десяти дисциплинах: администрирование отеля, печное дело, кузовной ремонт, преподаватель начальных классов, воспитатель детсада, сухое строительство и штукатурное дело, медицинский и социальный уход, сварочные работы, ремонт и обслуживание автомобиля и лабораторный химический анализ.

– Мы очень рады, что первый региональный чемпионат WorldSkills Russia прошел в Карелии на достаточном уровне. Мы рады, что наши участники показали достаточный профессионализм. По крайней мере, такие отзывы оставили эксперты. Конечно, нам есть к чему стремиться. Безусловно, второй чемпионат в республике пройдет намного лучше. Всем конкурсантам я искренне желаю быть профессионалами в своем деле. Это необходимо для того, чтобы состояться в жизни, – заявил во вступительном слове министр образования Карелии Александр Морозов.

Все обладатели золотых медалей будут представлять Карелию в отборочных соревнованиях на право участия в финале шестого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Они пройдут весной следующего года.

В их числе — победители в номинации «медицинский и социальный уход» Элеонора Шкуропат и Алексей Клиндухов. Сейчас они студенты медицинского колледжа по специальности «сестринское дело», в будущем — медсестра и медбрат.

– В победе мне очень помогла поддержка волонтеров, а также помощь родных и близких. Конечно же, без преподавателя, который курировал мою подготовку к конкурсу, я бы не получил золотую медаль. Самым сложным в этих состязаниях для меня было волнение. Справиться с ним оказалось непросто. Все задания для нас были понятными: все действия мы отрабатывали. Благодаря конкурсу я узнал очень много нового в свое профессии. Ну и конечно, я проверил себя и свой уровень подготовки, – рассказал Алексей Клиндухов.

Будущий медбрат также добавил, что теперь он знает наверняка о высоком уровне подготовки в медколледже: местные преподаватели прекрасно и высококачественно обучают специалистов. Также Элеонора Шкуропат и Алексей Клиндухов отметили, что после конкурса они теперь точно знают, что хотят связать свою жизнь исключительно с медициной.