Итоги года в собаках

Под Новый год принято подводить итоги и давать обещания. Карельские зоозащитники поддержали традицию: руководитель Первого петрозаводского общественного приюта Владимир Рыбалко рассказал, с чем пришли к концу года и с чего начнут следующий.

Создали, объединились, пристроили

В Костомукше открылся первый в городе, а в Петрозаводске – уже второй приют для бездомных животных. Сегежские активисты тоже включились в работу, приют там находится в стадии создания. Все это, несмотря на трудности: — Процесс идет, но он целиком зависит от энтузиастов: находится группа активистов – приют есть, не находится – приюта нет, — объяснил Владимир. — Нет муниципальных или государственных приютов, которые бы финансировались из бюджета. В некоторых случаях с помощью муниципалитетов строят инфраструктуру – так было в Медвежьегорске и Костомукше. Но дальнейшая работа ложится на плечи общественников.

В Петрозаводске начала работу программа «Четырехлапый друг». Волонтеры Петрозаводского общественного приюта вместе с собаками приезжают в 21-ю школу-интернат, проводят интересные программы для детей с ограниченными возможностями, рассказывают о животных. — Дети живут в интернате постоянно, у кого-то из них нет родственников, они не так часто выезжают за пределы школы, — рассказала куратор проекта Светлана Ефимова. – Мы создали этот проект, чтобы разнообразить жизнь детей, показать, что за стенами интерната есть другая жизнь. Кстати, рассказывали о животных ограниченными возможностями: например, была у нас собачка с травмой позвоночника, у нее отказали задние ноги, и она передвигалась с помощью коляски. С нами ездят волонтеры, дети среди них находят новых друзей.

Карельские приюты нашли хозяев для десятков бездомных животных. Например, Петрозаводский общественный пристроил в семьи около 150 собак и около 130 кошек. Приют «Дорога домой» помог обрести дом 87 собакам.

В Карелии появилась Ассоциация зоозащитных организаций — консультативная структура, куда входят представители всех существующих приютов. Ее создали, чтобы совместно работать с властями, генерировать идеи и выходить с ними к руководству муниципалитетов и республики.

При управлении ветеринарии появилась рабочая группа, которая будет заниматься решением вопросов, связанных с безнадзорными животными. В нее также входят представители зоозащитных организаций.

2017-й. Планы

В будущем году местные власти хотят создать приют в Пряже. По словам Владимира, там уже ищут подходящий участок.

В Петрозаводске продолжится работа по созданию муниципального приюта. — Этот вопрос несколько застопорился. Мы пытаемся совместно с городской властью нащупать какие-то реальные схемы его постепенного, поэтапного создания, раз бюджет не позволит его создать сразу, — рассказал Владимир.

Одна из главных задач – отсечь отстрельщиков бродячих животных от контрактов по отлову в районах республики. По закону отловленных собак должны содержать до полугода, исключение составляют больные и агрессивные – этих умерщвляют по решению комиссии. Но в Карелии в некоторый районах уничтожают всех собак без разбора, а деньги по контракту получают как за отлов и содержание, говорит Владимир. Этот вопрос хотят вынести на заседание рабочей группы.