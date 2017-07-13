История в улицах

Для туристов Сортавала – перевалочный пункт по пути на Валаам или Рускеала. Между тем сам город может стать точкой притяжения: здесь уцелели целые районы исторической застройки. В небольшом городе — 201 объект культурного наследия, большая часть из них — памятники архитектуры.

Вопрос сохранения исторической части города встает очень остро: здания-памятники конца XIX – начала XX века разрушаются, горят, обрастают вывесками и пристройками.

Для справки отметим, что существует понятие исторического поселения. В научном теоретическом смысле – это населенный пункт, который имеет ценную в градостроительном отношении историю, и эта история отразилась в его градостроении. То есть город, историю которого наглядно видно.

Есть и юридический термин, который впервые прозвучал в законодательстве в 1970 году. Сортавала долгое время имела такой официальный статус, но семь лет назад закон изменили, и список исторических поселений уменьшился в десять раз. В него не вошел ни один населенный пункт Карелии.

По инициативе врио главы Карелии Артура Парфенчикова 11 июня в Сортавале собрались архитекторы, общественники, представители муниципальных и республиканских ведомств. Главный вопрос встречи: как сделать так, чтобы статус исторического поселения стал официальным, и что еще можно сделать, чтобы сохранить город-музей и увеличить его популярность у туристов?

Светлана Куспак, консультант Госкомитета Карелии по охране объектов культурного наследия:

— Статус исторического города в современных условиях является чисто номинальным и не имеет правовой силы. Мы сейчас говорим о том, что этот статус надо актуализировать. Решение о включении населенного пункта в перечень исторических поселений принимается на уровне республиканского правительства, на основании прошения органа охраны объектов культурного наследия. Мы готовы провести такую работу. Конечно, для этого потребуется некоторое время — нужно подготовить необходимый пакет документов. Если мы хотим обеспечить регулирование и сохранность ценных градоформирующих исторических объектов, единственный путь, который у нас есть, – работать по приданию городу статуса исторического.

Валентина Кирьянова, архитектор-реставратор:

— Заниматься законодательством нужно: законы по сохранению культурного наследия сейчас очень беззубые. Но нужно отметить и то, что в городе уже много лет нет должности главного архитектора. Я занимала эту должность в более трудные, чем сейчас годы, но даже тогда у нас даже был инспектор по охране памятников – человек, который мог и обязан был контролировать все существующие проблемы: случайную застройку, внедрение в историческую застройку. В последние годы каждый руководитель поселения, приходя на свое место, обещает возвратить должность архитектора, но вскоре забывает об этом. А раз нет специалиста, значит, нет и квалифицированного отвода земельных участков.

Сегодня многие культурные объекты в нашем городе проданы в частные руки. И ими владеют потенциальные инвесторы. Неужели они не поставлены в известность об обязанностях по отношению к этим объектам?

Александр Легконогов, архитектор:

— Я работал 10 лет главным архитектором Сортавалы и знаю эту проблему. И просто назначить главного архитектора – это не решение. У него должно быть двойное подчинение, как местным органам, так и республиканским. Иначе работать ему просто не дадут, он будет просто подчиненным: сказали – делай, не нравится – уходи. Он должен быть защищен в своих профессиональных вопросах.

Реставрация – это дело сложное, но не такое дорогое, как принято считать. Здесь самый главный вопрос – это люди. Кого мы привлечем? Кого мы научим? Кто будет этим заниматься? Раньше были совместные с финнами курсы, которые готовили рабочих-реставраторов. Нужно организовать обучение и все реставрационные объекты, которые есть в Карелии, делать учебными.

Эти вопросы надо решать комплексно: обучение, юридические вопросы, музей, развитие музейного дела и туризма. Кроме того, нельзя забывать и о благоустройстве. Тогда у нас все получится.

Как отметили эксперты, для того, чтобы сохранять исторические здания не обязательно привлекать бюджетные деньги. Примером могут служить успешные проекты «Дача Винтера», «Ладожская усадьба», которые восстановили, отреставрировали за частные средства и приспособили под прием туристов, сохранив при этом их историю.

В похожий проект попало и деревянное здание городской ратуши.

Мария Гоголева, директор Благотворительного фонда имени Кронида Гоголева:

— Из здания городской ратуши (1882 года постройки – прим. ред.) переехала городская библиотека, оно пустовало, порядка восьми раз его выставляли на аукцион, но никто не пожелал купить. Когда назрела необходимость что-то делать со зданием, спросили, взялась бы я, я ответила, что с удовольствием. И, разработав этот проект реставрации ратуши и создания там музея истории архитектуры города, стала искать под него финансирование.

Сейчас проект попал во второй тур европейской международной грантовой системы ENPI Karelia CBC. В октябре мы будем знать результаты. Планируем, что на эти деньги с 1 января 2018 года в течение двух лет проведем полную комплексную реставрацию и создадим музей.

По словам Марии Гоголевой, здание ратуши сейчас находится в муниципальной собственности, для реализации проекта нужно закрепить его за благотворительным фондом, который она возглавляет. Артур Парфенчиков дал местным властям месяц на решение этого вопроса.

— Должен быть вариант, который сохранит здание, который позволит его отреставрировать и использовать в интересах города и республики, учитывая статус и историю этого здания, — заявил руководитель региона.

По итогам совещания врио главы Карелии поручил членам правительства и ответственным ведомствам проработать вопрос юридического оформления статуса исторического поселения для Сортавалы, а также оформить предложения по развитию музейного дела и организации архитектурного надзора и контроля, а также создать инициативную общественную группу по этим вопросам. Ее встречи с представителями республиканской власти должны стать регулярными: следующую назначили на декабрь 2017 года.