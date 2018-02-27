Исследовательский центр открылся в детском саду в Питкяранте

Детскому саду № 21 в Питкяранте завтра исполнится 5 лет. Накануне юбилея здесь открыли научно-исследовательский центр для детей. Воспитанников будут учить ставить эксперименты.

Здесь будут проходить занятия по физике, биологии и астрономии. Дети будут изучать разные материалы, наблюдать, как растут цветы и лук, выращивать кристаллы, проводить простые опыты с водой и красками и учиться работать с настоящими микроскопами.

Заведующая садом Юлия Золотова рассказала, что небольшую комнату для обучающих занятий сад сделал самостоятельно: родители помогли пошить для юных лаборантов халаты, купить материалы для опытов и наглядные пособия.

На церемонию открытия приехал глава Карелии Артур Парфенчиков. Правительство Карелии подарило садику на день рождения мячи и набор для детского творчества.

В детском саду 167 детей. В центр будут ходить и дети из других детских садов.