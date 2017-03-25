Мэр Петрозаводска убирала с улиц города незаконную рекламу вместе с волонтерами

В Петрозаводске состоялась очередная акция по очистке улиц Петрозаводска от несанкционированных рекламных объявлений. Около сотни волонтеров снимали незаконно расклеенную рекламу со столбов, остановок, заборов и стен домов центральных улиц столицы Карелии. За два часа были очищены от объявлений, постеров и стикеров улицы Куйбышева, Пушкинская, Еремеева, а также часть Проспекта Ленина.

В акции приняли участие студенты ПетрГУ, активисты центра молодежи, члены Молодежного парламента и Молодой гвардии, неравнодушные жители города.

Вместе с волонтерами город убирала Ирина Мирошник. Мэр Петрозаводска снимала объявления со столбов на улице Куйбышева.

— Некоторые стикеры просто невозможно соскрести, в следующий раз нужно будет опрыскивать водой, -сказала Ирина Мирошник.

Как пояснили специалисты мэрии Петрозаводска, расклейка несанкционированной рекламы запрещена правилами благоустройства и влечет за собой административное наказание. В первый раз выносится предупреждение, повторно физлицо может получить штраф одну тысячу рублей, а юрлицо — 10 тысяч. Злостные нарушители могут быть привлечены к уплате более серьезных сумм — от пяти до ста тысяч рублей.

Ирина Мирошник рассказала, что привлечь к административной ответственности нерадивых рекламщиков крайне сложно и не многие нарушители правил благоустройства были оштрафованы.

— Административная комиссия работает в этом направлении, штрафы выносятся, но это достаточно редкие случаи, так как нужно поймать с поличным человека за таким неблаговидным занятием, — сообщила мэр Петрозаводска.

По итогам уборки выяснилось, что волонтерам не хватило мешков, чтобы собрать все бумажные объявления. Больше всего в мешках оказалось объявлений — анонсов концертов знаменитых артистов. Участники акции в качестве поощрения получили сертификаты скидок от одной из петрозаводских автошкол.