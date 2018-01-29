Ирина Мирошник: сокращение воспитателей в детсадах — требование правительства России

Вакансии воспитателей в детских садах Петрозаводска сокращают, чтобы повысить зарплаты работающим педагогам. Об этом рассказала мэр столицы Карелии Ирина Мирошник на традиционной встрече с журналистами.

— Количество воспитателей на группу регламентируется положением, утвержденным Правительством Российской Федерации. То есть, это те нормативы, которые соблюдаются в Российской Федерации и во всем Северо-западном округе и в районах Республики Карелия. В Петрозаводске эта работа еще не была завершена. Высвобождение, или как бы сокращение этих должностей, оно сейчас производится за счет вакансий в дошкольных организациях, — сообщила Ирина Мирошник.

Мирошник пояснила, что на сегодняшний день не отрегулирована штатная численность педагогов и по уровню зарплаты воспитателей условия неудовлетворительны. Вакансий в городских детских садах более 40, их сокращают с тем чтобы высвободившиеся деньги направить на увеличение зарплат работающим педагогам. По словам мэра города сокращение вакансий позволит поднять зарплаты воспитателям на две тысячи рублей.

Если они получали 26 тысяч, то теперь будут получать 28. И этот требуемый показатель будет достигнут. В то же время мэр сообщила, что работы у воспитателей не прибавилось, иначе это бы было нарушением трудового законодательства.

— Воспитатели будут работать ровно столько, сколько положено, — сообщила Мирошник.

Отметим, что решение городских властей ранее прокомментировал детский омбудсмен Геннадий Сараев, который высказал опасения, что из-за уменьшения числа воспитателей может снизиться качество их работы.