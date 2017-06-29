Ирина Мирошник прокомментировала увольнение директора 13-го лицея в Петрозаводске

Причиной увольнения директора Галины Васильевой стали нарекания к ее деятельности как руководителя образовательного учреждения, сообщила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Сегодня на традиционной встрече с журналистами Ирина Мирошник пояснила, почему было принято решение об увольнении с поста директора 13-го лицея Галины Васильевой.

— Решение принято не спонтанно, оно оформилось за весь период совместной работы с Галиной Васильевной. У работодателя есть право воспользоваться трудовым законодательством и расстаться с руководителем учреждения на определенном этапе. Были нарекания к деятельности директора лицея и было принято соответствующее решение. Подобная практика использовалась и предыдущими руководителями города, — сказала Ирина Мирошник.

Она также добавила, что при увольнении директора лицея были соблюдены все требования законодательства, состоялось оно по окончании итоговой аттестации учеников.

При этом Ирина Мирошник заявила, что рассталась с руководителем еще одного муниципального учреждения, ранее аналогичные решения горадминистрацией также принимались, но не вызывали пристального общественного внимания. Глава города добавила, что противники увольнения Галины Васильевой имеют право на свою точку зрения.

— Это мнение для меня имеет значение. Но как глава города я в первую очередь руководствуюсь интересами образовательного учреждения и организации учебного процесса, — сказала Ирина Мирошник.

Глава города добавила, что приняла решение, взвесив все факторы.