Ирина Мирошник прокомментировала ситуацию с записью в школу № 48

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала ситуацию, возникшую с записью в первые классы в школе № 48. Она отметила, что это очень некрасивый случай, и чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, нужно развивать систему электронной записи.

— Все проблемы, связанные с записью в первые классы, возможно решить только при помощи электронной очереди, — сказала глава города. – Вопрос этот обсуждается достаточно давно совместно с Министерством образования республики, поскольку находится в компетенции региона. Его решение требует большого количества финансовых средств, но, очевидно, что это необходимо сделать в самое ближайшее время.

В Министерстве образования отметили, что пока электронная запись была апробирована в восьми пилотных школах города. Сейчас специалисты работают над увеличением мощности портала госуслуг, чтобы в будущем электронная очередь была доступна для большего количества школ.

Напомним, жительница Петрозаводска подала в суд на школу № 48. Она заявила, что у школы дежурили сотрудники ЧОП и пропускали внутрь тех, кто записался в очередь в соцсети, игнорируя при этом живую очередь. Из-за этого ее дочь якобы не попала в список зачисленных.

Директор учебного заведения рассказала, что нанятая охрана следила за порядком и никак не препятствовала родителям, которые хотели попасть в здание или на территорию школы.