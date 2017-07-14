Ирина Мирошник поддержала проведение общегородского опроса

Сегодня в Петрозаводске начался сбор подписей в поддержку инициативы о проведении общегородского опроса о необходимости принятия республиканского закона о статусе столицы Республики Карелия. Организован сбор подписей волонтерами общественного движения «Петрозаводск – любимая столица», которому и принадлежит идея о его проведении.

Одним из первых горожан, поддержавших волонтеров и поставивших свою подпись под обращением, стала глава Петрозаводска Ирина Мирошник:

— Я поддерживаю инициативу председателя Петросовета Геннадия Боднарчука о присвоении Петрозаводску официально статуса столицы Карелии. Я приветствую появление в городе общественного движения в поддержку такого законопроекта. Правильно и современно, что общественники создали петицию и стали собирать подписи в интернете. Но я не стала голосовать онлайн. Согласитесь, мне было бы несложно рекомендовать всем сотрудникам администрации подписать электронную петицию. И мы бы без труда набрали внушительное количество голосов. Но мне показалось, что будет честнее, если каждый выскажет свое мнение о присвоении Петрозаводску столичного статуса исключительно добровольно. И чтобы доказать свою позицию, я решила, что поставлю свою подпись в поддержку законопроекта лично, у первого же волонтера, которого встречу на улице. Призываю всех петрозаводчан последовать моему примеру: поддержать опрос о столичном статусе Петрозаводска. Голосуйте в интернете и на улицах. Наше общее мнение сможет повлиять на решение депутатов Законодательного собрания от позиции которых в итоге будет зависеть судьба закона о столичном статусе нашего города.

Напомним, в начале июля депутаты Молодежного совета анонсировали масштабный сбор подписей в поддержку общегородского опроса о столичном статусе Петрозаводска. Первый шаг был сделан 8 июля – тогда общественники получили более пятисот голосов. Вторая часть опроса стартовала сегодня и продлится до 23 июля: волонтеры будут собирать подписи горожан во всех районах Петрозаводска. Также все желающие проголосовать за опрос по столичному статусу в интернете, могут сделать это, подписав электронную петицию на сайте change.org