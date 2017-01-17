Инвестор начал строительство офтальмологического центра международного уровня в Петрозаводске

Глава Карелии Александр Худилайнен встретился с бизнесменом Олегом Ковригиным, который выступает в качестве инвестора офтальмологического центра в Карелии.

— Идея реализации этого проекта родилась во второй половине 2016 года. Олег Иванович нашел возможность реализации офтальмологического центра по аналогии с построенными им центрами в Белоруссии и Прибалтике, — сообщил Александр Худилайнен, представляя собравшимся инвестора — бизнесмена из Литвы Олега Ковригина.

Инвестор сообщил, что уже построил несколько офтальмологических клиник в Белоруссии и больше половины высокотехнологичных операций проводятся там в его учреждениях. Такие же клиники у него работают в Прибалтике.

Идея строительства офтальмологического центра в Карелии, по словам инвестора, у него появилась после знакомства с руководителем Корпорации развития Карелии Анной Поздняковой.

По словам Ковригина, в ближайшие месяцы новая клиника заработает, но параллельно с этим начнется процесс модернизации не только здания, но и офтальмологического оборудования, которое будет самым современным. Выкупленное в конце прошлого года двухэтажное здание на набережной Варкауса должно существенно преобразиться.

Александр Худилайнен особое внимание инвестора обратил на то, что республика намерена сотрудничать с частным бизнесом, если операции для населения будут бесплатными в рамках обязательного медицинского страхования.

Те расценки, которые по ОМС есть, на мой взгляд, несколько высоковаты. Мы согласны работать за меньшие деньги с лучшим качеством, на лучшем оборудовании и лучшими материалами, — ответил Ковригин.

В разговоре с журналистами он отметил, что готов вложить в создание офтальмологического центра 600 миллионов рублей. Для этого он намерен привлечь кредитные средства европейских банков.

В планах Ковригина также устранить очередь на офтальмологические операции. Если сейчас пациенты ждут помощи по году, то он намерен сократить эти сроки до 1-2 дней.