Инвестор начал строительство офтальмологического центра международного уровня в Петрозаводске

Бизнесмен уже купил здание на набережной Варкауса, где ранее располагался центр коррекции зрения.

Глава Карелии Александр Худилайнен встретился с бизнесменом Олегом Ковригиным, который выступает в качестве инвестора офтальмологического центра в Карелии.

— Идея реализации этого проекта родилась во второй половине 2016 года. Олег Иванович нашел возможность реализации офтальмологического центра по аналогии с построенными им центрами в Белоруссии и Прибалтике, — сообщил Александр Худилайнен, представляя собравшимся инвестора — бизнесмена из Литвы Олега Ковригина.

Худилайнен и инвестор

Инвестор сообщил, что уже построил несколько офтальмологических клиник в Белоруссии и больше половины высокотехнологичных операций проводятся там в его учреждениях. Такие же клиники у него работают в Прибалтике.

Идея строительства офтальмологического центра в Карелии, по словам инвестора, у него появилась после знакомства с руководителем Корпорации развития Карелии Анной Поздняковой.

По словам Ковригина, в ближайшие месяцы новая клиника заработает, но параллельно с этим начнется процесс модернизации не только здания, но и офтальмологического оборудования, которое будет самым современным. Выкупленное в конце прошлого года двухэтажное здание на набережной Варкауса должно существенно преобразиться.

Здание до реконструкции

Здание до реконструкции

Планируемый вид после реконструкции

Планируемый вид после реконструкции

Александр Худилайнен особое внимание инвестора обратил на то, что республика намерена сотрудничать с частным бизнесом, если операции для населения будут бесплатными в рамках обязательного медицинского страхования.

Олег КовригинТе расценки, которые по ОМС есть, на мой взгляд, несколько высоковаты. Мы согласны работать за меньшие деньги с лучшим качеством, на лучшем оборудовании и лучшими материалами, — ответил Ковригин.

В разговоре с журналистами он отметил, что готов вложить в создание офтальмологического центра 600 миллионов рублей. Для этого он намерен привлечь кредитные средства европейских банков.

В планах Ковригина также устранить очередь на офтальмологические операции. Если сейчас пациенты ждут помощи по году, то он намерен сократить эти сроки до 1-2 дней.

 

Общество   /   
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  • kva

    Браво, Александр Петрович! Вы — человек дела, спасибо вам!