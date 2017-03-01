Инвалидов в Карелии обучат профессии садовника

В лесотехническом техникуме Петрозаводска открылась группа профессионального обучения профессии «Садовник» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Программа разработана преподавателями техникума с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей набранной группы. Учащимся будут преподавать дисциплины «Этика и психология профессионального общения», «Основы почвоведения и агрохимии», «Цветоводство», «Дендрология» и другие. Большое внимание специалисты обещают уделить практике.

Всего в группе 12 человек, программа рассчитана на шесть месяцев. Выпускники будут готовы к выполнению работ, связанных с выращиванием растений, озеленением и благоустройством территории, научатся обрабатывать почву и пользоваться садово-огородным инструментом.