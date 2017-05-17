Именные стипендии студентов сузов увеличат в Карелии

Законотворческая инициатива увеличить число и размер стипендий студентам колледжей и техникумов принадлежит врио главы республики.

Сегодня в комитете Заксобрания республики по образованию и культуре рассматривали законопроект о сокращении числа именных стипендий студентам вузов и увеличении количества стипендий для учащихся учреждений среднего профобразования. Инициатива принадлежит Артуру Парфенчикову.

Количество студентов вузов, которым присуждаются именные стипендии, предлагается сократить с 31 до 23. Это связано с тем, что падает общее количество студентов высших учебных заведений, сказано в законопроекте. А число учащихся техникумов, имеющих право на такие денежные поощрения, наоборот, увеличить с 18 до 21. Тем самым автор законопроекта стремится повысить конкурентоспособность между студентами колледжей и техникумов.

Таким образом, общее количество именных стипендий предлагается сократить с 80 до 75. При этом их размер увеличится. Сейчас выплачиваемые суммы варьируются от 700 до 950 рублей. Если поправки врио главы Карелии примут, студенты будут получать от 800 до 1000 рублей.

Профильный комитет парламента республики единогласно рекомендовал Заксобранию принять законопроект в первом чтении.

Отметим, что именные стипендии студентам в нашей республике выплачиваются с 2014 года. Поощрение назначается с 1 сентября на один учебный год и выплачивается ежемесячно — дополнительно к государственной академической стипендии. Они положены очным студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, достигшим особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спорте, социально значимой и общественной работе.


 

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  • Сергей Николаевич

    Я предлагаю скорректировать «инициативу» нового будущего губернатора.

    Народ, тем более студенты правильно отреагировали бы — свои голосованием на выборах, если бы (ну хотя бы до октября) стипендиаты получали бы к своей стипендии прибавку от губернатора… в размере их стипендии. Для губернатора это было бы не дорого (скоро каникулы и у студентов тоже), а «шумок» — информационный повод (поднятый своими карманными ТВ) был бы с положительным зарядом. Эх, губер — не тех людей ты привлекаешь к своей пиар компании :))))) Я же беру не дорого, но идеи прут как из рога изобилия…