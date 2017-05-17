Именные стипендии студентов сузов увеличат в Карелии

Сегодня в комитете Заксобрания республики по образованию и культуре рассматривали законопроект о сокращении числа именных стипендий студентам вузов и увеличении количества стипендий для учащихся учреждений среднего профобразования. Инициатива принадлежит Артуру Парфенчикову.

Количество студентов вузов, которым присуждаются именные стипендии, предлагается сократить с 31 до 23. Это связано с тем, что падает общее количество студентов высших учебных заведений, сказано в законопроекте. А число учащихся техникумов, имеющих право на такие денежные поощрения, наоборот, увеличить с 18 до 21. Тем самым автор законопроекта стремится повысить конкурентоспособность между студентами колледжей и техникумов.

Таким образом, общее количество именных стипендий предлагается сократить с 80 до 75. При этом их размер увеличится. Сейчас выплачиваемые суммы варьируются от 700 до 950 рублей. Если поправки врио главы Карелии примут, студенты будут получать от 800 до 1000 рублей.

Профильный комитет парламента республики единогласно рекомендовал Заксобранию принять законопроект в первом чтении.

Отметим, что именные стипендии студентам в нашей республике выплачиваются с 2014 года. Поощрение назначается с 1 сентября на один учебный год и выплачивается ежемесячно — дополнительно к государственной академической стипендии. Они положены очным студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, достигшим особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спорте, социально значимой и общественной работе.