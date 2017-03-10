Ильдара Дадина задержали за одиночный пикет у Министерства юстиции

Активиста Ильдара Дадина задержали за одиночный пикет у здания Минюста в Москве. Об этом сообщает RTVi. Дадин стоял с плакатом, на котором было написано: «В отставку главу УФСИН Карелии Александра Тереха, замглавы УФСИН Карелии Алексея Федотова, начальника ИК-7 Сергея Коссиева».

Как сообщает издание, активиста задержали потому, что он отказался предъявить сотрудникам полиции паспорт. После Дадина увезли в ОВД «Якиманка», его место сразу же заняла супруга, и тоже с плакатом. Правда, иного содержания: «Долой псин из ФСИН».

Напомним, 1 ноября в интернете появилось письмо Дадина, в котором тот пожаловался на пытки со стороны сотрудников ИК № 7 в Карелии. Сообщением заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете, однако проверки в учреждении не подтвердили слова заключенного.

В начале декабря ФСИН сообщила о переводе Дадина в неназванную колонию. Впоследствии представитель ведомства заявил о готовности подать к заключенному иск на миллион рублей.

22 февраля Верховный суд постановил освободить Ильдара Дадина из колонии. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, представитель которой заявил, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления. Кроме того, в этот же день Генпрокуратура возобновила проверку по факту пыток Ильдара Дадина.

Отметим также, в феврале прошлого года в Петрозаводске прошло выездное совещание Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. На встречу с членами СПЧ пришел бывший заключенный, который освободился в 2014 году из колонии № 7 в Сегеже. По его словам, никаких пыток и избиений в колонии не происходит. Сообщения об избиениях в колонии, как заявил экс-заключенный, провоцируют сами заключенные, которые хотят сменить руководство колонии и установить за решеткой свои правила, а именно свободно носить мобильные телефоны, иметь доступ к наркотикам и алкоголю.