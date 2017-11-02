Икона заключенного из Карелии вышла в финал всероссийского конкурса

Икона образа святителя Игнатия Брянчанинова, написанная осужденным, отбывающим наказание в больнице № 2 УФСИН по Карелии, вышла в финал всероссийского конкурса иконописи.

Работа заключенного стала лучшей в региональном этапе конкурса православной иконописи «Канон». Он проводится в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением». Инициатор смотра — Синодальный отдел Московского патриархата по тюремному служению РПЦ.

Работы осужденных отбирались по трём номинациям – храмовая, аналойная и домашняя иконы. Каждый участник по благословению священнослужителей трудился над своей работой. При подведении итогов учитывалось соответствие работ канонам РПЦ, а также авторское мастерство и стиль.

В состав жюри вошли сотрудники УФСИН, представители РПЦ: протоиерей Иоанн Тереняк, член комиссии по помилованию при главе РК, настоятель Александро-Невского кафедрального собора и помощник начальника УФСИН по работе с верующими Леонид Леонтюк.

— Подобные мероприятия способствуют формированию у осужденных уважения к духовным ценностям и историческому наследию православной культуры, позволяют приобщать осужденных к творчеству и занимать их свободное время полезным делом, способствуют всестороннему развитию личности ,– отметил Леонид Леонтюк.