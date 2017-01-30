Идея на миллион

Программа поддержки местных инициатив за три года увеличила свое финансирование более чем в три раза. В этом году победителями программы стали 63 проекта, они получат из республиканского бюджета 50 миллионов рублей.

«Программа поддержки местных инициатив» стартовала в Карелии в 2014 году. Тогда некоторые отнеслись к ней недоверчиво, другие сразу решили для себя, что ничего хорошего не выйдет, ну а кто-то воспользовался шансом — и уже три года подряд получает бюджетные деньги на жизненно важные нужды своего села или города. И конкуренция проектов с каждым годом становится все серьезней.

Коротко о программе

Идея «программы поддержки местных инициатив» или, как ее именуют в документах, «ППМИ», проста и понятна. Бюджет дает деньги на тот или иной проект, но доказать, что он необходим, нужно не только на словах, но и на деле. Вместе с республиканской казной в кубышку проекта свои деньги вкладывает местный бюджет, простые люди и частный бизнес.

Соотношение может быть разным, но есть минимальные параметры. Для Петрозаводска и Костомукши доля участия местного бюджета не меньше 30% от стоимости проекта. Городские поселения вносят не меньше 20%, сельские – не меньше 10%. Вклад населения тоже оговаривается. Жители городов вносят 10% или больше, а селяне – не меньше 5% от общей стоимости проекта. Пожертвования от частного бизнеса включаются в «народную долю».

Программа в цифрах

Карта одобренных проектов 2017 года

Карта одобренных проектов 2017 года

Участвовать в конкурсе изначально могли только поселения, но с 2015 года это право получили и районы (но все равно в интересах того или иного поселения). Суммы с каждым годом росли. Если начиналось все с 8 миллионов, которые выделил республиканский бюджет на 17 проектов, то в 2015-м в конкурсе победили 40 проектов, а общая сумма вложений карельской казны превысила 26 миллионов рублей. В 2016 году – 37,4 миллиона, в 2017 на 63 проекта выделены 50 миллионов рублей!

 

Заместитель главы Карелии по региональной политике Вячеслав Баев

— По результатам 2015 и 2016 годов у нас практически стопроцентное освоение средств и выполнение проектов на территории республики. И количество жителей, принимающих участие в отборе проектов, постоянно увеличивается. Сейчас оно приблизилось к 11 тысячам человек.

Такой успех программы объясняется еще и тем, что все проекты, которые в ней побеждают, проходят тщательный фильтр. Шанс на победу есть лишь у тех, которые поддерживают сами люди.

Акцент на прозрачность

 

«Далеко не всегда желание главы поселения или депутата, который может пролоббировать тот или иной проект приводит к победе. Мы также смотрим за этим, и общественники, осуществляя народный контроль, дополнительно отслеживают чистоту прохождения данных процедур», — рассказывает Вячеслав Баев.

Специальная комиссия оценивает заявки по стобалльной шкале. Здесь учитывается всё: важность проекта, его реалистичность, количество жителей, которые будут пользоваться результатами труда.

Прокопьев— Очень много зависит от населения, от того, как нам помогают главы поселений, как участвуют сами люди. Если люди заинтересованы, если они приходят на собрания и видна их активность, ведь это все фиксируется на аудио и видео, тогда ответ будет положительным, — рассказывает глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев.

Израсходовать деньги просто так не получится — только после проведения конкурса, так что за реализацией проекта на любой стадии ведется серьезный контроль. Впрочем, у победителя есть право привлекать работников на добровольных началах — тех же жителей. Или пользоваться безвозмездными услугами предпринимателей.

Глава Карелии Александр Худилайнен. Фото: ИА "Республика" / Игорь ГеоргиевскийГлава Карелии Александр Худилайнен:

— С 2014 года Программа поддержки местных инициатив развивается в Карелии с устойчивой положительной динамикой. В этом году мы смогли существенно увеличить софинансирование мероприятий программы из республиканского бюджета — с 37 до 50 млн. рублей. Программа усиливает гражданскую активность, объединяет жителей малых населённых пунктов и больших городов, помогает им по-новому оценить потенциал своей территории. Люди вновь начинают работать вместе во имя общего дела, понимают, что от их инициативы во многом зависит благополучие родного города, посёлка, бережно и с любовью относятся к результатам своего труда. Успех программы очевиден, и мы сделаем всё, чтобы она продолжала своё развитие.

Истории успеха

За три года Пряжинский район только из республиканского бюджета (это не считая софинансирования из местной казны и вклада населения) получил около 15 миллионов рублей по этой программе.

Из 63 проектов-победителей этого года, 9 – из Олонецкого района. Большинство из проектов олончан касаются создания и ремонта водопровода. Протянутые благодаря ППМИ водопроводные трубы уже можно считать в километрах, а число дворов, получивших воду, исчисляется сотнями.

Новые водоочистные сооружения в Видлице появились в прошлом году благодаря программе. Фото: пресс-служба правительства Карелии

Новые водоочистные сооружения в Видлице появились в прошлом году благодаря программе. Фото: пресс-служба правительства Карелии

Вадим Андронов

— Программа – это инструмент развития активного гражданского общества, а с другой стороны, это индикатор, позволяющий одновременно обнаружить наличие острых проблем и узнать о готовности населения включаться в решение этих проблем, — говорит депутат Заксобрания Карелии Вадим Андорнов.

 

Вадим Андорнов стал инициатором проекта «Светлый берег», который благодаря программе реализовали в прошлом году в Костомукше. Общими усилиями костомукшанам удалось осветить прогулочную тропу вдоль берега озера Контокки. 800 тысяч дал республиканский бюджет, чуть больше 400 тысяч вложил местный бюджет, 70 тысяч собрали жители, а оставшиеся деньги перечислили бизнесмены. Необходимая для реализации проекта сумма набралась довольно быстро. Добровольные взносы внесли больше ста горожан.

— Раньше зимой там было невозможно заниматься. В 4 часа уже темно. Не комфортно и не безопасно, а теперь там с 5 часов утра начинают бегать. По-моему, это лучше всяких слов говорит о необходимости этого проекта, — рассказывает Вадим Андронов.

Светлый берег. Фото: пресс-служба правительства Карелии

Светлый берег. Фото: пресс-служба правительства Карелии

Финансовое участие граждан – обязательное условие. Во-первых, сразу видна заинтересованность населения (на ненужный проект деньги с людей не соберешь, а без этого нельзя использовать республиканскую часть средств), а во-вторых, то, что построено за свои деньги, как показывает практика, сберегается от вандалов намного лучше.

Методику сбора денег с населения каждый район или поселок придумывает свой. Некоторые подходят к этому с фантазией. К примеру, власти Пряжи участвуют в программе уже три года подряд и все время собирают даже больше, чем надо.

Александр Карпов

— Мы сотрудничаем с некоммерческим фондом «Мельница». Различные мероприятия проводим, по предприятиям собираем, калитки печем на праздники. Все это вкупе дает необходимые деньги, — говорит глава Пряжи Александр Карпов.

Поселок за эти годы успел обустроить каток, облагородить часть парка. В этом году решили закончить с его благоустройством: будут оформлять береговую линию, строить детскую площадку и не только. На все эти цели с населения нужно собрать порядка 250 тысяч (это включая предпринимателей), а бюджет республики предоставит около 800 тысяч рублей.

ППМИ в Пряже

Результат работы программы в Пряже. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Иным образом построена работа со сбором денег в поселке Янишполе Кондопожского района. Местный глава Татьяна Иванихина предпочитает дисциплину.

Татьяна Иванихина

— Мы сейчас установили 250 рублей в качестве минимального взноса. Я считаю, что 250 рублей – небольшая сумма для жителя. Кто-то может заплатить 500 рублей, кто-то тысячу. Мы любой сумме рады, — рассказывает она. Все средства пойдут на ремонт дома культуры.

До этого в Янишполе облагородили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, а в прошлом году отремонтировали стадион возле школы. Денег не только хватило, но они даже остались. Теперь эти излишки пойдут на работы в доме культуры. В здании заменят окна, отремонтируют фойе.

Воинский мемориал в Янишполе

Воинский мемориал в Янишполе. Фото: Максим Смирнов

Программе поддержки местных инициатив здесь рады, но деньги ищут в других местах. Уже почти получили добро на 500 тысяч от Минкульта. На эти деньги отремонтируют зал и, может, даже на гардероб останется. Такая забота о доме культуры даром не пропадает. Не в каждом поселке есть по 7-8 кружков для детей и взрослых. В Янишполе же есть и танцевальные клубы, и хоровые, и даже детский театр кукол.

Проекты, которые реализуют в Карелии в этом году, назвали лишь несколько дней назад, а победители уже строят планы на 2018-й. В Олонце хотят и дальше заниматься водопроводом, в Пряже есть идеи организовать большой детский городок, а в Янишполе люди просят уличные тренажеры. Те, кому в этом году удача не улыбнулась, будут готовиться к следующему году. Для них устроили специальную встречу в правительстве с разбором всем ошибок, допущенных в заявках. Чтобы шанс на поддержку был у каждой инициативы.

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
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