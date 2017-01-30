Идея на миллион

«Программа поддержки местных инициатив» стартовала в Карелии в 2014 году. Тогда некоторые отнеслись к ней недоверчиво, другие сразу решили для себя, что ничего хорошего не выйдет, ну а кто-то воспользовался шансом — и уже три года подряд получает бюджетные деньги на жизненно важные нужды своего села или города. И конкуренция проектов с каждым годом становится все серьезней.

Коротко о программе Идея «программы поддержки местных инициатив» или, как ее именуют в документах, «ППМИ», проста и понятна. Бюджет дает деньги на тот или иной проект, но доказать, что он необходим, нужно не только на словах, но и на деле. Вместе с республиканской казной в кубышку проекта свои деньги вкладывает местный бюджет, простые люди и частный бизнес. Соотношение может быть разным, но есть минимальные параметры. Для Петрозаводска и Костомукши доля участия местного бюджета не меньше 30% от стоимости проекта. Городские поселения вносят не меньше 20%, сельские – не меньше 10%. Вклад населения тоже оговаривается. Жители городов вносят 10% или больше, а селяне – не меньше 5% от общей стоимости проекта. Пожертвования от частного бизнеса включаются в «народную долю».

Программа в цифрах

Участвовать в конкурсе изначально могли только поселения, но с 2015 года это право получили и районы (но все равно в интересах того или иного поселения). Суммы с каждым годом росли. Если начиналось все с 8 миллионов, которые выделил республиканский бюджет на 17 проектов, то в 2015-м в конкурсе победили 40 проектов, а общая сумма вложений карельской казны превысила 26 миллионов рублей. В 2016 году – 37,4 миллиона, в 2017 на 63 проекта выделены 50 миллионов рублей!

Заместитель главы Карелии по региональной политике Вячеслав Баев — По результатам 2015 и 2016 годов у нас практически стопроцентное освоение средств и выполнение проектов на территории республики. И количество жителей, принимающих участие в отборе проектов, постоянно увеличивается. Сейчас оно приблизилось к 11 тысячам человек.

Такой успех программы объясняется еще и тем, что все проекты, которые в ней побеждают, проходят тщательный фильтр. Шанс на победу есть лишь у тех, которые поддерживают сами люди.

Акцент на прозрачность

«Далеко не всегда желание главы поселения или депутата, который может пролоббировать тот или иной проект приводит к победе. Мы также смотрим за этим, и общественники, осуществляя народный контроль, дополнительно отслеживают чистоту прохождения данных процедур», — рассказывает Вячеслав Баев.

Специальная комиссия оценивает заявки по стобалльной шкале. Здесь учитывается всё: важность проекта, его реалистичность, количество жителей, которые будут пользоваться результатами труда.

— Очень много зависит от населения, от того, как нам помогают главы поселений, как участвуют сами люди. Если люди заинтересованы, если они приходят на собрания и видна их активность, ведь это все фиксируется на аудио и видео, тогда ответ будет положительным, — рассказывает глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев.

Израсходовать деньги просто так не получится — только после проведения конкурса, так что за реализацией проекта на любой стадии ведется серьезный контроль. Впрочем, у победителя есть право привлекать работников на добровольных началах — тех же жителей. Или пользоваться безвозмездными услугами предпринимателей.

Глава Карелии Александр Худилайнен: — С 2014 года Программа поддержки местных инициатив развивается в Карелии с устойчивой положительной динамикой. В этом году мы смогли существенно увеличить софинансирование мероприятий программы из республиканского бюджета — с 37 до 50 млн. рублей. Программа усиливает гражданскую активность, объединяет жителей малых населённых пунктов и больших городов, помогает им по-новому оценить потенциал своей территории. Люди вновь начинают работать вместе во имя общего дела, понимают, что от их инициативы во многом зависит благополучие родного города, посёлка, бережно и с любовью относятся к результатам своего труда. Успех программы очевиден, и мы сделаем всё, чтобы она продолжала своё развитие.

Истории успеха

За три года Пряжинский район только из республиканского бюджета (это не считая софинансирования из местной казны и вклада населения) получил около 15 миллионов рублей по этой программе.

Из 63 проектов-победителей этого года, 9 – из Олонецкого района. Большинство из проектов олончан касаются создания и ремонта водопровода. Протянутые благодаря ППМИ водопроводные трубы уже можно считать в километрах, а число дворов, получивших воду, исчисляется сотнями.

— Программа – это инструмент развития активного гражданского общества, а с другой стороны, это индикатор, позволяющий одновременно обнаружить наличие острых проблем и узнать о готовности населения включаться в решение этих проблем, — говорит депутат Заксобрания Карелии Вадим Андорнов.

Вадим Андорнов стал инициатором проекта «Светлый берег», который благодаря программе реализовали в прошлом году в Костомукше. Общими усилиями костомукшанам удалось осветить прогулочную тропу вдоль берега озера Контокки. 800 тысяч дал республиканский бюджет, чуть больше 400 тысяч вложил местный бюджет, 70 тысяч собрали жители, а оставшиеся деньги перечислили бизнесмены. Необходимая для реализации проекта сумма набралась довольно быстро. Добровольные взносы внесли больше ста горожан.

— Раньше зимой там было невозможно заниматься. В 4 часа уже темно. Не комфортно и не безопасно, а теперь там с 5 часов утра начинают бегать. По-моему, это лучше всяких слов говорит о необходимости этого проекта, — рассказывает Вадим Андронов.

Финансовое участие граждан – обязательное условие. Во-первых, сразу видна заинтересованность населения (на ненужный проект деньги с людей не соберешь, а без этого нельзя использовать республиканскую часть средств), а во-вторых, то, что построено за свои деньги, как показывает практика, сберегается от вандалов намного лучше.

Методику сбора денег с населения каждый район или поселок придумывает свой. Некоторые подходят к этому с фантазией. К примеру, власти Пряжи участвуют в программе уже три года подряд и все время собирают даже больше, чем надо.

— Мы сотрудничаем с некоммерческим фондом «Мельница». Различные мероприятия проводим, по предприятиям собираем, калитки печем на праздники. Все это вкупе дает необходимые деньги, — говорит глава Пряжи Александр Карпов.

Поселок за эти годы успел обустроить каток, облагородить часть парка. В этом году решили закончить с его благоустройством: будут оформлять береговую линию, строить детскую площадку и не только. На все эти цели с населения нужно собрать порядка 250 тысяч (это включая предпринимателей), а бюджет республики предоставит около 800 тысяч рублей.

Иным образом построена работа со сбором денег в поселке Янишполе Кондопожского района. Местный глава Татьяна Иванихина предпочитает дисциплину.

— Мы сейчас установили 250 рублей в качестве минимального взноса. Я считаю, что 250 рублей – небольшая сумма для жителя. Кто-то может заплатить 500 рублей, кто-то тысячу. Мы любой сумме рады, — рассказывает она. Все средства пойдут на ремонт дома культуры.

До этого в Янишполе облагородили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, а в прошлом году отремонтировали стадион возле школы. Денег не только хватило, но они даже остались. Теперь эти излишки пойдут на работы в доме культуры. В здании заменят окна, отремонтируют фойе.

Программе поддержки местных инициатив здесь рады, но деньги ищут в других местах. Уже почти получили добро на 500 тысяч от Минкульта. На эти деньги отремонтируют зал и, может, даже на гардероб останется. Такая забота о доме культуры даром не пропадает. Не в каждом поселке есть по 7-8 кружков для детей и взрослых. В Янишполе же есть и танцевальные клубы, и хоровые, и даже детский театр кукол.

Проекты, которые реализуют в Карелии в этом году, назвали лишь несколько дней назад, а победители уже строят планы на 2018-й. В Олонце хотят и дальше заниматься водопроводом, в Пряже есть идеи организовать большой детский городок, а в Янишполе люди просят уличные тренажеры. Те, кому в этом году удача не улыбнулась, будут готовиться к следующему году. Для них устроили специальную встречу в правительстве с разбором всем ошибок, допущенных в заявках. Чтобы шанс на поддержку был у каждой инициативы.