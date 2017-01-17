Идея мэрии дарить друг другу деревья вызвала ажиотаж среди петрозаводчан

Ажиотаж среди жителей Петрозаводска вызвал проект управления экологии «Подари дерево». Как рассказала «Республике» начальник управления Юлия Мизинкова, вчера в администрацию весь день звонили горожане: спрашивали, где и по какой цене можно купить саженцы.

— Приходилось разочаровывать людей: сертификаты на посадку деревьев начнут продаваться только с апреля, — рассказала Мизинкова. — Пока не сезон. Кроме того, проект еще в проработке: сейчас студенты ПетрГУ, которые его придумали, проводят анкетирование. Надо понять, лучше предлагать горожанам крупномерные саженцы, которые будут стоить подороже, или более молодые и более дешевые.

С ценой за дерево авторы проекта пока не определились, зато назвали место, где можно будет купить подарочный сертификат на посадку дерева. Продаваться они будут в городском ЗАГСе на набережной. Жители города смогут выбрать, какое дерево посадить: липу, клен, рябину. Места, где можно будет сажать растения, определит мэрия. Юлия Мизинкова сообщила, что это будут несколько небольших участков в центре города.