Идея мэрии дарить друг другу деревья вызвала ажиотаж среди петрозаводчан

Сделать оригинальный подарок молодоженам или юбилярам можно не раньше апреля, иначе саженцы не приживутся.

Ажиотаж среди жителей Петрозаводска вызвал проект управления экологии «Подари дерево». Как рассказала «Республике» начальник управления Юлия Мизинкова, вчера в администрацию весь день звонили горожане: спрашивали, где и по какой цене можно купить саженцы.

— Приходилось разочаровывать людей: сертификаты на посадку деревьев начнут продаваться только с апреля, — рассказала Мизинкова. — Пока не сезон. Кроме того, проект еще в проработке: сейчас студенты ПетрГУ, которые его придумали, проводят анкетирование. Надо понять, лучше предлагать горожанам крупномерные саженцы, которые будут стоить подороже, или более молодые и более дешевые.

С ценой за дерево авторы проекта пока не определились, зато назвали место, где можно будет купить подарочный сертификат на посадку дерева. Продаваться они будут в городском ЗАГСе на набережной. Жители города смогут выбрать, какое дерево посадить: липу, клен, рябину. Места, где можно будет сажать растения, определит мэрия. Юлия Мизинкова сообщила, что это будут несколько небольших участков в центре города.

 

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Наша война - Лица
  • kva

    Лучше всего дарить корневое иерархическое бинарное дерево или дерево Фибоначчи.