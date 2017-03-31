Идеологию туристского бренда Карелии обсудили в Петрозаводске

Идеологическую концепцию туристского бренда Карелии обсудили сегодня участники Стратегической сессии, посвященной новому туристическому имиджу республики. Организатором выступили управление по туризму Минкульта Карелии и Центр территориального маркетинга, который работает над созданием бренда Карелии.

Работа по идеологическому и смысловому наполнению бренда началась в 2016 году. Была разработана анкета, в опросе приняли участие более 600 человек. Участникам предложили несколько идеологических концепций бренда республики. В итоге анкетирования было отобрано шесть общих направлений: «Необычный север», «Место отрешения», «Экологический запасник», «Место эмоций и переживаний», «Место удивляющей природы», «Карелия. Земля легенд, историй и загадок» — эта концепция набрала больше всего голосов.

Однако разработчики бренда пришли к выводу, что для окончательного принятия решения нужно обсудить его идеологию с жителями республики.

— Мы поняли, что не хватает мнения жителей республики, чтобы определилось понимание того, какой люди сами видят Карелию. На этой основе уже можно создать узнаваемый образ туризма в Карелии, — сказала начальник управления по туризму Минкульта Карелии Екатерина Биктимирова.

На Стратегической сессии руководитель московского Центра территориального маркетинга Константин Гаранин рассказал о теоретических аспектах брендирования территорий, а также провел экспресс-анкетирование среди слушателей — представителей туриндустрии республики. Затем участники сессии высказали свои мнения в отношении идеологического направления «Карелия. Земля легенд, историй и загадок».

В обсуждении концепции бренда принял участие и.о. первого заместителя главы Карелии Александр Чепик. Он поделился своим опытом: будучи вице-премьером в Бурятии, Александр Чепик принимал участие в создании бренда территории — Байкал.

Александр Чепик сказал, что в Карелии будет уже в этом году написана новая программа развития туризма на пять лет, под которую нужно будет найти финансирование.