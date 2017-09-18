Хозяина покусавшей ребенка собаки оштрафовали на 500 рублей

Жителя Кемского района оштрафовали на 500 рублей за выгул собаки без намордника. Пес покусал ребенка, у которого в результате диагностировали рану поясницы. При этом хозяин четвероногого находился рядом.

В отношении этого собачника, а также двух других нарушителей требований безопасности при выгуле собак кемский прокурор возбудил производства об административном правонарушении. Последние двое отделались предупреждением, так как их питомцы никого не покусали.

За выгул четвероногих без намордника и поводка могут наказать предупреждением или штрафом от пятисот до тысячи рублей, напоминают в пресс-службе прокуратуры Карелии.