Шесть предпринимателей из Карелии оштрафовали за подозрительный товар

Проверка шести магазинов в Петрозаводске показала, что товары, которые там продавались, имели либо ненадлежащую маркировку, или не имели такой вообще. Все магазины специализировались на продаже одежды, обуви и игрушек.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, на одежде и обуви отсутствовали информация о товаре, производителе, составе сырья, наименовании изделия, символы и инструкции по уходу за изделием, в том числе на русском языке

По выявленным нарушениям прокурор города направил в Арбитражный суд заявления о привлечении предпринимателей к административной ответственности, который суд удовлетворил. В итоге шесть предпринимателей получили штрафы в 20 тысяч рублей.