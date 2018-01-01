Гулянья в новогоднюю ночь объединили 27 тысяч жителей Карелии

Как «Республике» рассказали в пресс-службе МВД Карелии, в ночь на 1 января в 94 городах и поселках Карелии гуляли около 27 тысяч человек. В Петрозаводске на 10 площадках — от площади Кирова до района СКЗ — главный зимний праздник массово отметили порядка 10 тысяч жителей и гостей карельской столицы.

«Каких-либо нарушений в местах массового скопления людей не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Общественный порядок в новогоднюю ночь охраняли сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, а также народные дружины и казачьи общества. Каждую общественную площадку заранее обследовали полицейские кинологи.