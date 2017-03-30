Губернатор Югры предложила создать реестр адептов медвежьих культов

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) Наталья Комарова предложила создать в России единый реестр носителей традиций медвежьих культов. Как сообщает ТАСС, такое заявление чиновница сделала на Арктическом форуме, проходящем в эти дни в Архангельске.

— Наш округ входит в рабочую группу Северного форума по бурому медведю, а также реализует отдельный проект по проведению фестиваля, посвященного медведям в обрядах и традициях коренных народов Севера. В целях сохранения этой важнейшей составляющей культурной традиции мы предлагаем Северному форуму создать единый реестр носителей традиций медвежьих культов, владеющих их локальными вариантами и особенностями, — сказала Комарова.

Участие в Международном арктическом форуме принимают главы северных регионов России, в том числе врио руководителя Карелии Артур Парфенчиков. Сегодня перед участниками форума выступит президент Владимир Путин.