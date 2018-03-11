Граждане России, находящиеся в Финляндии, смогут проголосовать на выборах президента

18 марта граждане России, которые постоянно живут или временно находятся в Финляндии, смогут проголосовать на выборах президента. Избирательные участки будут работать в диппредставительствах и консульствах с 8:00 до 20:00 по местному времени по следующим адресам:

— в посольстве России в Финляндии, г. Хельсинки, Tehtaankatu, 1В, тел. +358-9-661876;

— в канцелярии посольства России в г. Лаппеенранта, Kievarinkatu 1А, тел. +358-5-872-07-22;

— в генеральном консульстве России в г. Турку, Vartiovuorenkatu 2, тел. +358-2-233-64-41;

— в консульстве России на Аландских островах, город Мариехамн, улица Norra Esplanadgatan 11, тел. +358-18-19-524.

Для участия в голосовании избирателям нужно будет предъявить паспорт, подтверждающий российское гражданство.