— Даже собаку завести захотелось, — делится впечатлениями Валерий Марченко, который вместе с другими волонтерами избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина пришел в приют для животных, чтобы выгулять питомцев, которые круглый день сидят в клетках.

— Тут больше 150 собак, и самое трудное — погулять со всеми. Каждой собаке надо бегать на воле по полтора часа в день, и мы просто не в состоянии уделить внимание всем животным, — рассказывают работники приюта, который в этом году отметит свое 10-летие.

Гостям тут рады. Особенно если они готовы помогать. Дел невпроворот: территорию убрать, дрова заготовить, собак накормить, так что прогулки с псами — самая приятная часть работы.

Приют перенаселен. Собаки, которые могут ужиться вместе, сидят вдвоем в клетке, рассчитанной на одного пса. Несмотря на это, брошенных собак меньше не становится, замечают работники приюта.

— Всё начинается с воспитания человека. Когда я работала в школе, я детей сюда постоянно приводила. Потому что, мне кажется, надо со школьной скамьи учить ответственному отношению, в том числе и к животным, — рассказывает волонтер Валерия Самойлова, которая уже несколько лет постоянно помогает приюту.

За час с небольшим волонтеры кандидата Путина успели сделать по три захода, осчастливив прогулкой больше десяти собак. Но сейчас псы снова хотят гулять, так что, если есть свободное время, можно навестить их. Они будут рады.

Приют для животных. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Работа идет и в избирательных штабах других кандидатов. По словам координатора штаба Павла Грудинина Евгения Ульянова, волонтерам приходится отбивать информационные атаки на их кандидата, тем не менее, активно работа идет в районах и в Петрозаводске. Активисты КПРФ провели автопробеги по южной и центральной Карелии, провели встречи с населением.

В избирательном штабе кандидата Владимира Жириновского работа продолжается в штатном режиме, однако вторая половина недели будет весьма насыщенной. «Мы ожидаем в среду высокого гостя. К нам приедет депутат Госдумы Олег Лавров. Мы с ним на машине объедем сразу несколько районов Карелии: Петрозаводск, Кондопогу, Медвежьегорск, Пудож, Сегежу, Надвоицы, Кемь, Лоухи, Беломорск. Во всех районах работают волонтеры, с ними тоже встретимся», — рассказал куратор избирательного штаба Евгений Беседный.