Гости из Дании научили петрозаводчан, как привлекать мигрантов к благоустройству города

Сегодня в Петрозаводске прошел стартовый семинар проекта «Народные парки». Общественники трех стран обсудили, как сделать городскую среду комфортной и вовлечь в эту работу как можно больше горожан.

Поделиться опытом на семинар приехали специалисты из Нарвы и Копенгагена. Датчане Уффе Хансен и Эрик Йоргенсен рассказали, как вовлекали в благоустройство города мигрантов, поселившихся в Нёрребро. Этот район Копенгагена стал печально известен тем, что там действовали целые банды, состоящие из переселенцев из других стран. Однако общественникам удалось снизить социальную напряженность, задействовав проблемные категории жителей в работе по обустройству улиц.

— Мы должны пытаться не исключать ни одну из групп, — рассказал Уффе Хансен. – Нужно приходить и говорить с людьми, даже если они этого не особо хотят. Когда вы людям передаете некую ответственность, они уже не могут сказать «нет». В этом вся суть: чтобы всех объединило какое-то общее дело.

Представителям Карелии тоже было, о чем рассказать – например, о программе поддержки местных инициатив. С каждым годом люди выдвигают все больше проектов, охотно поддерживают их финансово. Причем этап сбора денег обычно самый творческий, рассказала советник премьер-министра карельского правительства Элла Смирнова.

— В Пряже, например, организовывали дискотеки, а деньги за вход пустили на создание катка, — пояснила Элла Смирнова. – Еще там дети пекли и продавали калитки, чтобы собрать софинансирование на обустройство центральной площади города по программе ППМИ.

С не меньшим энтузиазмом люди откликнулись на запуск нового проекта – «Комфортная городская среда». За 20 дней власти получили сразу 935 заявок на благоустройство дворов, впереди – работа по отбору общественных территорий, которые облагородят в рамках проекта.

— Каждый раз мы убеждаемся, насколько важно привлекать жителей к этой работе, — отметила Элла Смирнова. – Именно они генерируют наиболее интересные, оригинальные идеи, которые можно воплотить в жизнь. Люди поверили в себя, поверили, что совместно с властями они могут реализовать инициативы, касающиеся непосредственно их двора, их семьи.

В ходе проекта «Народные парки» в Петрозаводске проведут обучающие семинары и практические занятия, на которых горожан будут учить дизайну. Кроме того, организаторы хотят опубликовать специальное руководство по благоустройству придомовых территорий.

А при поддержке администрации города будет проведена акция «Народный парк», в рамках которой выберут и благоустроят один из городских парков.