Госдума хочет увеличить штрафы за плохие дороги

Штраф за плохую дорогу, из-за которой случилось ДТП с пострадавшими, может достигнуть полумиллиона рублей.

В России будет введена административная ответственность за плохие дороги, из-за которых произошли ДТП с пострадавшими. Большие штрафы будут грозить за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте. Этот правительственный законопроект одобрила Госдума во втором чтении, сообщает «Российская газета«.

Цель авторов проекта — сократить количество ДТП, происходящих из-за некачественного дорожного покрытия. Согласно поправкам, штраф для физлиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если нарушения эксплуатации дорог привели к нанесению легкого или средней тяжести вреда, то за это грозит административный штраф в сумме от 50 до 100 тысяч с физлица и от 400 до 500 тысяч рублей с юрлица.

Законопроект также вводит ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания. За это должностные лица заплатят административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Повторное нарушение в течение года повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, а на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Рассматривать такие дела будут в суде.

 

Общество   /   ,
Наша война - Вставай на лыжи
  • русский мужик

    Закон — полная шняга ! Пока в ПДД есть правило — несоответствие режима движения состоянию дорог Вы всегда будете виноваты . Это как в армии — статья общевоинского устава гласит : Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы ! Даже если эти тяготы и лишения плоды безалаберности командиров .