Горячую воду в Петрозаводске начнут отключать на следующей неделе

Мэрия утвердила график отключения горячей воды во всех районах карельской столицы.

Администрация Петрозаводска утвердила график отключения горячей воды во всех районах карельской столицы. Об этом сегодня стало известно на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

Плановое отключение горячей воды в большинстве районов города планируется произвести с 5 по 26 июня включительно.

– В этот период горячей воды не будет в центре, районе Октябрьского и Первомайского проспектов, радиозавода, Привокзальном районе, микрорайонах Древлянка, Перевалка, Кукковка, Голиковка, Зарека, Сулажгора, Рыбка и Пятом поселке, – комментируют в мэрии.

Котельная в Соломенном не будет работать с 18 июля по 24 июля включительно, котельная на Птицефабрике — с 13 июня по 19 июня включительно, в районе Пески – с 13 июня по 22 июня включительно. На Ключевой отключение горячей воды запланировано провести с 10 июля по 20 июля включительно.

 

Общество   /   ,
Абзац
  • Os

    Хотят, чтобы все заболели, при таком холоде воду отключать.