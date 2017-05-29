Горячую воду в Петрозаводске начнут отключать на следующей неделе

Администрация Петрозаводска утвердила график отключения горячей воды во всех районах карельской столицы. Об этом сегодня стало известно на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

Плановое отключение горячей воды в большинстве районов города планируется произвести с 5 по 26 июня включительно.

– В этот период горячей воды не будет в центре, районе Октябрьского и Первомайского проспектов, радиозавода, Привокзальном районе, микрорайонах Древлянка, Перевалка, Кукковка, Голиковка, Зарека, Сулажгора, Рыбка и Пятом поселке, – комментируют в мэрии.

Котельная в Соломенном не будет работать с 18 июля по 24 июля включительно, котельная на Птицефабрике — с 13 июня по 19 июня включительно, в районе Пески – с 13 июня по 22 июня включительно. На Ключевой отключение горячей воды запланировано провести с 10 июля по 20 июля включительно.