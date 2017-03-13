Городские власти планируют мыть улицы Петрозаводска с шампунем

Ирина Мирошник сообщила, что с наступлением летнего сезона дороги в Петрозаводске, возможно, будут мыть с шампунем. Такое предложение городские власти объяснили желанием внедрять практику европейских городов в столице Карелии.

Глава города также рассказала, что подрядчик «ТехРент» продолжает вывоз снега на тех участках, где есть ограничение видимости, а также угроза безопасности движения.

Вместе с тем «Служба заказчика» ведет работу по прочистке городской канализации с помощью приобретенной в прошлом году илососной машины. Работа на канализационных сетях продолжается в выходные дни.