Городские власти планируют мыть улицы Петрозаводска с шампунем

Внедрить практику европейских городов у нас рассчитывают уже этим летом.

Ирина Мирошник сообщила, что с наступлением летнего сезона дороги в Петрозаводске, возможно, будут мыть с шампунем. Такое предложение городские власти объяснили желанием внедрять практику европейских городов в столице Карелии.

Глава города также рассказала, что подрядчик «ТехРент» продолжает вывоз снега на тех участках, где есть ограничение видимости, а также угроза безопасности движения.

Вместе с тем «Служба заказчика» ведет работу по прочистке городской канализации с помощью приобретенной в прошлом году илососной машины. Работа на канализационных сетях продолжается в выходные дни.

 

 

 

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  • Карел

    Пора бы нашей госпоже мэрии снять розовые очки, и заняться конкретными делами!!!!!!!!!!!!

  • Описиюсь щас

    Ой, я щас описиюсь…. Для того, что бы мыть шампунем — необходимо иметь нормальный асфальт/технику, обслуживающий персонал. Если только не как во Франции, в Париже — руками и шваброй…

    • kva

      Тогда точно без шампуня не обойтись…

  • kva

    А что, весьма привлекательно мыть то, чего уже нет! Этой весной и новые дороги и те, где были ямочные ремонты разрушаются с угрожающей скоростью. Предлагаю автоторговцам перейти на продажи БТР.